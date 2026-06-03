Vì sao TP.HCM nghiên cứu kinh nghiệm của Singapore về khám sức khỏe người dân?

Ngày 3.6, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết ngành y tế học tập kinh nghiệm của Singapore về chương trình khám sức khỏe cho người dân. Singapore là đất nước có nền y tế tiên tiến và chương trình khám sức khỏe của họ có nhiều điểm nổi bật.

Phát hiện và can thiệp từ sớm, thay vì điều trị khi đã mắc bệnh

Theo người đứng đầu ngành y tế TP.HCM, chương trình "Healthier SG" của Singapore được triển khai từ ngày 5.7.2023, ban đầu dành cho người từ 60 tuổi trở lên, sau đó mở rộng cho nhóm từ 40 tuổi.

Tuy nhiên, đây không chỉ là chương trình khám sức khỏe định kỳ mà là cuộc cải tổ toàn diện hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia.

Mô hình này được xây dựng trên 4 trụ cột: mỗi người dân gắn với một bác sĩ gia đình; khám sức khỏe và tầm soát định kỳ; phân tầng nguy cơ sức khỏe và xây dựng kế hoạch sức khỏe cá nhân; quản lý liên tục dựa trên hồ sơ sức khỏe điện tử và dữ liệu dân cư.

Điểm nổi bật của Singapore là tập trung phát hiện sớm yếu tố nguy cơ và can thiệp từ sớm, thay vì chỉ điều trị khi đã mắc bệnh. Thông qua các chương trình khám định kỳ, người dân được tầm soát các bệnh không lây nhiễm phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, béo phì; đồng thời sàng lọc các bệnh ung thư thường gặp như ung thư vú, ung thư cổ tử cung và ung thư đại trực tràng.

TP.HCM triển khai khám sức khỏe cho 1 triệu công nhân ẢNH: Đ.D

Singapore không xem số lượng người được khám là thước đo thành công quan trọng nhất. Thay vào đó, giá trị cốt lõi nằm ở việc sử dụng kết quả khám để đánh giá nguy cơ sức khỏe của từng cá nhân và xây dựng kế hoạch quản lý phù hợp.

Sau khi khám, người dân được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố như tuổi, huyết áp, chỉ số BMI, tình trạng hút thuốc lá, cholesterol máu, tiền sử bệnh lý và các nguy cơ tim mạch. Từ đó được phân thành các nhóm: khỏe mạnh; có yếu tố nguy cơ; mắc bệnh mạn tính; hoặc nguy cơ rất cao, đa bệnh lý.

Mỗi nhóm có phương thức can thiệp riêng. Người khỏe mạnh được hướng dẫn duy trì lối sống lành mạnh; người có yếu tố nguy cơ được tư vấn thay đổi hành vi, dinh dưỡng và vận động; người mắc bệnh mạn tính được bác sĩ gia đình theo dõi thường xuyên; còn nhóm nguy cơ cao được quản lý với sự phối hợp giữa bệnh viện, y tế cộng đồng và dịch vụ chăm sóc tại nhà.

Một điểm đặc biệt khác là mỗi người dân đều được xây dựng kế hoạch sức khỏe cá nhân hóa với các mục tiêu cụ thể như kiểm soát cân nặng, điều chỉnh chế độ ăn, tăng vận động, cai thuốc lá hoặc kiểm soát bệnh mạn tính. Các mục tiêu này được bác sĩ gia đình theo dõi và điều chỉnh định kỳ, giúp kết quả khám sức khỏe thực sự trở thành công cụ nâng cao sức khỏe lâu dài.

TP.HCM sẽ học được gì?

"Đối với TP.HCM, nơi đang triển khai chương trình khám sức khỏe toàn dân với quy mô lớn nhất cả nước, kinh nghiệm của Singapore mang lại nhiều gợi mở quan trọng", PGS-TS Tăng Chí Thượng nói.

Theo ông, mục tiêu cuối cùng của TP.HCM không chỉ là hoàn thành số lượt khám theo kế hoạch mà còn xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân dựa trên dữ liệu. Mỗi người dân sau khi khám cần được phân tầng nguy cơ rõ ràng, kết quả cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để làm cơ sở xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp.

Những người thuộc nhóm nguy cơ cao cần được trạm y tế và đội ngũ chăm sóc sức khỏe theo dõi thường xuyên. Người mắc bệnh mạn tính được quản lý lâu dài, trong khi nhóm khỏe mạnh tiếp tục được duy trì các hoạt động dự phòng và khám định kỳ.

Quản lý sức khỏe người dân theo mô hình hiện đại, liên tục và bền vững là mục tiêu của nhiều quốc gia ẢNH: ĐD

Xa hơn, dữ liệu phân tầng nguy cơ sẽ giúp chính quyền địa phương xây dựng "bản đồ sức khỏe dân cư" trên từng địa bàn, từ đó chủ động bố trí nguồn lực, triển khai các chương trình phòng chống bệnh tật và chăm sóc sức khỏe phù hợp với nhu cầu thực tế.

"Nếu khám sức khỏe là cánh cửa đầu tiên của hành trình chăm sóc sức khỏe thì phân tầng nguy cơ chính là chìa khóa mở ra mô hình quản lý sức khỏe hiện đại, liên tục và bền vững. Đây cũng là hướng đi của nhiều quốc gia phát triển và là mục tiêu TP.HCM đang từng bước hiện thực hóa trong quá trình xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân giai đoạn mới", người đứng đầu ngành y tế TP.HCM nhấn mạnh.