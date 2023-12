Vì sao trời lạnh dễ gây ê buốt răng?

Khi cắn phải thức ăn quá lạnh, chẳng hạn như kem, thì răng sẽ xuất hiện cảm giác ê buốt. Tình trạng răng nhạy cảm này chỉ kéo dài trong vài phút hoặc vài giờ, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Thời tiết lạnh có thể gây những vết nứt siêu nhỏ trên men răng và gây ê buốt SHUTTERSTOCK

Răng nhạy cảm xuất hiện ở phụ nữ nhiều hơn nam giới. Độ tuổi thường bị răng nhạy cảm nhất là từ 20 đến 40 tuổi. Những nguyên nhân thường gặp có thể dẫn đến răng nhạy cảm là đánh răng quá mạnh, hao mòn răng, nghiến răng hoặc bệnh về nướu.

Trên thực tế, răng được cấu tạo từ nhiều phần khác nhau. Lớp ngoài cùng là men răng, có tác dụng chống lại nhiệt độ lạnh và nóng từ bên ngoài. Chính nhờ lớp men bảo vệ mà răng chúng ra có thể nhai, cắn, nghiền nát thức ăn mà không cảm thấy đau nhức hay khó chịu.

Men răng thực sự là lớp vỏ bao bọc cứng nhất trên cơ thể người. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, men răng sẽ bị hao mòn. Tình trạng này làm lộ ngà răng. Ngà răng là phần nhạy cảm của răng và có màu vàng nhạt. Đây cũng là lớp bảo vệ ống tủy răng, nơi chứa dây thần kinh và mạch máu.

Men răng dù rất cứng nhưng có thể dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều tác nhân trong miệng. Chẳng hạn, men răng có thể bị mòn nếu uống quá nhiều nước ngọt hoặc nước ép trái cây có tính a xít cao. Các món chua, kẹo cũng là thủ phạm làm mòn men răng.

Không chỉ chế độ ăn uống mà một số loại bệnh cũng tác động xấu đến men răng. Chẳng hạn, bệnh trào ngược a xít dạ dày khiến a xít từ dạ dày trào ngược lên miệng và tiếp xúc, gây hư hại men răng.

Với thời tiết lạnh, đặc biệt là vào những tháng cuối năm, men răng sẽ giãn ra hoặc co lại và ảnh hưởng đến răng. Cụ thể, khi răng trong miệng sẽ giãn ra do tiếp xúc với nước bọt và hơi ấm cơ thể. Nhưng khi hít thở hay nói chuyện, răng sẽ tiếp xúc với không khí lạnh và bị co lại.

Sự giãn nở và co lại đột ngột như vậy có thể gây ra các vết nứt nhỏ trên men răng, dẫn đến cảm giác ê buốt. Tình trạng này đặc biệt rõ ở những chiếc răng đã trám. Ngoài ra, thời tiết lạnh cũng làm dây thần kinh trong răng nhạy cảm hơn và dẫn đến ê buốt.

Để ngăn ngừa ê buốt, mọi người nên giữ ẩm phần miệng bằng khăn choàng khi ra ngoài. Đánh răng bằng kem có fluoride sẽ giúp bảo vệ men răng và giảm ê buốt do không khí lạnh, theo Healthline.