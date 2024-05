Vì sao trường phát đơn in sẵn 'xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10'?

Trường THCS Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn, phát đơn in sẵn nội dung xin không thi lớp 10 cho học sinh ẢNH CỦA NHÀ TRƯỜNG

Như Thanh Niên đã thông tin, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền lá đơn có tựa đề 'Đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2024-2025' được cho là xuất phát từ Trường THCS Nguyễn Văn Bứa. Ngày 12.5, Phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn đã có báo cáo sự việc với Sở GD-ĐT TP.HCM.

Theo báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn, thông tin đơn trên là do một học sinh lớp 9/5 của Trường THCS Nguyễn Văn Bứa viết. Sau đó bạn của phụ huynh học sinh này chụp lại, tự ý đăng lên mạng xã hội trong lúc các phụ huynh học sinh này ngồi quán cà phê.

Trước đó phụ huynh học sinh lớp 9/5 nói trên có nhắn tin với giáo viên chủ nhiệm như sau: "Cháu không thi tuyển sinh lớp 10 vào trường công lập. Nhưng cháu vẫn nộp hồ sơ tuyển sinh lớp 10 vào trường tư thục, cháu vẫn tiếp tục học cấp 3. Nên nguyện vọng của gia đình cháu là học tư thục".

Đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 phát cho phụ huynh học sinh ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Qua xác minh, mẫu "Đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025" do nhà trường phát hành. Theo Trường THCS Nguyễn Văn Bứa, lý do phát hành đơn này vì rút kinh nghiệm ở năm học trước, theo báo cáo của giáo viên chủ nhiệm, có gia đình "ba đồng ý cho con mình không thi nhưng mẹ lại muốn con thi tuyển sinh lớp 10" nên đến trường thắc mắc, khiếu nại với giáo viên chủ nhiệm do vậy buộc phải làm cam kết rõ ràng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn đã chỉ đạo nhà trường lập tức liên hệ với phụ huynh học sinh đồng thời báo cáo sự việc cụ thể.

Phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn đã chỉ đạo lãnh đạo nhà trường rà soát ngay tất cả trường hợp học sinh lớp 9 có nguyện vọng không theo học lớp 10 công lập nhằm có sự tư vấn, phối hợp kịp thời với gia đình. Nhắc nhở lãnh đạo nhà trường về công tác quản lý chung và công tác tư vấn tuyển sinh cho học sinh đúng tinh thần chỉ đạo. Phòng GD-ĐT huyện sẽ tổ chức họp nhắc nhở, kiểm điểm các cá nhân có liên quan để rút kinh nghiệm trong toàn ngành.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn, trong buổi họp giao ban định kỳ với hiệu trưởng các trường THCS vào ngày 2.5, lãnh đạo Phòng GD-ĐT đã quán triệt và nhắc nhở các trường về nhiệm vụ xét công nhận tốt nghiệp THCS và công tác chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025. Đặc biệt nhấn mạnh chỉ tư vấn cho học sinh và phụ huynh học sinh chọn nguyện vọng thi lớp 10, còn quyết định cuối cùng thuộc về gia đình, học sinh. Phòng GD-ĐT không lấy kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 làm tiêu chí đánh giá thi đua các trường và trường không yêu cầu phụ huynh và học sinh làm đơn xin không thi tuyển sinh lớp 10.

Theo báo cáo của Trường THCS Nguyễn Văn Bứa, trước đó vào ngày 4.5, tại cuộc họp hội đồng sư phạm, lãnh đạo nhà trường đã lưu ý trách nhiệm tư vấn là của ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm khối 9 nhưng quyết định có thi hay không là quyền ở học sinh và gia đình. Giáo viên không ép buộc học sinh với bất kỳ hình thức nào. Nhà trường không lấy kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 để làm tiêu chí đánh giá thi đua.