Vì sao Ukraine khó đánh chặn tên lửa Nga?

Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine mới đây cho biết ngày càng khó đánh chặn tên lửa Nga, do các tên lửa này có khả năng đổi hướng chỉ trong vài giây và nhờ đó trở nên "tàng hình" trước lực lượng phòng không của Ukraine.



Phát biểu với đài RFL hôm 15.8, phát ngôn viên Yury Ignat nói quân đội Nga đang sử dụng các chiến thuật tinh vi hơn, "lên kế hoạch tấn công, lập trình đường đi của tên lửa… để vượt qua phòng không một cách hiệu quả nhất và lợi dụng các điểm yếu".

Ông Ignat cho biết các tên lửa "liên tục thay đổi hướng đi", nhanh tới mức binh sĩ không quân Ukraine chưa kịp "ghi chú quá 3 từ" để mô tả quỹ đạo tên lửa thì hướng đi đã lại tiếp tục thay đổi, và lặp lại nhiều lần như vậy.

Trong một trường hợp, các tên lửa Nga thậm chí đã bay đến vùng Lviv ở phía tây Ukraine trước khi quay lại để tấn công một sân bay quân sự ở vùng Khmelnitsky ở miền trung nước này. Ông Ignat cho biết thêm tên lửa của Nga "có thể biến mất khỏi radar và trở nên vô hình đối với các thiết bị định vị vô tuyến trong một khoảng thời gian nhất định"

Theo người phát ngôn Không quân Ukraine, các máy bay không người lái Nga hiện cũng di chuyển "vòng tròn" để khiến lực lượng phòng không Ukraine mất dấu chúng.

Bên cạnh đó, ông Ignat trong một phát biểu trên kênh truyền hình Rada hôm 15.8 cho biết phòng không Ukraine cũng không thể ngăn chặn tên lửa hành trình Kh-22 của Nga trong suốt thời gian qua. Nguyên nhân, theo ông Ignat, là do loại tên lửa này tấn công theo quỹ đạo đạn đạo.

Kyiv hiện đang sử dụng một số hệ thống phòng không hiện đại do Washington và các đồng minh cung cấp. Trong số này có tổ hợp phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và Iris-T do Đức sản xuất.

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi cung cấp thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ vùng trời. Các quốc gia phương Tây cũng nhiều lần tuyên bố lực lượng phòng không là ưu tiên hàng đầu khi đưa ra gói viện trợ cho Ukraine.