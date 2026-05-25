Vì sao vỉa hè gần công viên Thống nhất bị đào bới nham nhở?

Đoạn vỉa hè đang bị đào xới trên phố Nguyễn Đình Chiểu (P.Hai Bà Trưng, Hà Nội) kéo dài hàng trăm mét. Đây là tuyến phố tiếp giáp với công viên Thống Nhất, vừa được hạ hàng rào kết hợp chỉnh trang để tạo "không gian mở" phục vụ người dân.

Vỉa hè phố Nguyễn Đình Chiểu bị khoan đục, đào bới ẢNH: QUANG PHONG

Điều khiến dư luận thắc mắc là nhiều vị trí vỉa hè dù chưa ghi nhận sự xuống cấp nghiêm trọng nhưng cũng bị máy móc đục phá, đào xới.

Báo cáo Thành ủy Hà Nội về thông tin nêu trên, Đảng ủy P.Hai Bà Trưng cho biết, tuyến hè phố Nguyễn Đình Chiểu được đầu tư lát đá từ giai đoạn 2017 - 2018. Qua quá trình sử dụng ghi nhận hiện tượng nhiều phương tiện tham gia giao thông (bao gồm cả xe ô tô) sử dụng vỉa hè để đi lại, dừng đỗ, dẫn đến một số vị trí hè bị hư hỏng cục bộ, nhiều đoạn trụ lan can và dây xích đứt gãy.

Những hạn chế này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác quản lý trật tự đô thị.

Sau khi công viên Thống Nhất được hạ rào, P.Hai Bà Trưng nhận thấy việc chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng cảnh quan, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, cụ thể hóa chủ trương của thành phố trong việc tạo không gian mở, không gian xanh kết hợp với quá trình tái thiết và chỉnh trang đô thị là rất cần thiết.

Công nhân trồng cây bụi trên vỉa hè phố Nguyễn Đình Chiểu ẢNH: QUANG PHONG

Do đó, địa phương đã báo cáo UBND TP.Hà Nội, các sở, ngành liên quan về chủ trương tiếp tục hạ rào, kết hợp chỉnh trang duy tu hè các đoạn tuyến phố tiếp giáp phạm vi thực hiện hạ rào, như: phố Đại Cồ Việt, Nguyễn Đình Chiểu và đã được thành phố chấp thuận chủ trương.

"Công trình được khởi công từ cuối tháng 4. Hiện nay, các nhà thầu đã lắp đặt hệ thống cột đèn chiếu sáng và đang tổ chức triển khai thi công hạng mục trồng dải cây xanh, cây bụi dọc theo tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu (vị trí sát mép bó vỉa với bề rộng khoảng 1,4 m), dự kiến hoàn thành công trình trong tháng 6", báo cáo nêu rõ.

Cũng theo chính quyền địa phương, dù đường Nguyễn Đình Chiểu có mật độ giao thông lớn, xe cộ lưu thông nhiều nhưng việc mở rộng lòng đường hiện trạng có khó khăn do có hệ thống hào kỹ thuật ngầm của tuyến đường điện 110kV đi dưới vỉa hè.

Phối cảnh vỉa hè phố Nguyễn Đình Chiểu sau khi cải tạo ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Đồng thời, hệ thống cột dây xích cũ tại mép vỉa hè sau gần 10 năm khai thác đã hỏng, han rỉ, đứt xích. Tại nhiều vị trí có tình trạng xe va quệt gây nghiêng, đổ nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Vì vậy, việc bố trí dải cây xanh (cây bụi) tạo ngăn cách mềm giữa vỉa hè với lòng đường là giải pháp được tính toán kỹ lưỡng và tối ưu. Khi thi công, để đảm bảo cho chất lượng của cây sinh trưởng, cần phải phá dỡ một phần vỉa hè hiện trạng và chỉ thực hiện đối với những đoạn có mặt cắt vỉa hè lớn…