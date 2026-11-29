Khi thị trường đi nhanh hơn hạ tầng

Trao đổi với PV Thanh Niên, TS, đạo diễn Nguyễn Thanh Đạt, Trưởng phòng Khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác HSSV Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, cho rằng cần thay đổi tư duy về đầu tư hạ tầng văn hóa, xem đây là một bộ phận của hạ tầng phát triển kinh tế.

*Sự bùng nổ của các concert thời gian qua cho thấy điều gì về thị trường công nghiệp văn hóa Việt Nam, thưa ông?

- TS NGUYỄN THANH ĐẠT: Sự xuất hiện của hàng loạt concert quy mô lớn là tín hiệu tích cực, cho thấy sự chuyển biến trong nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng cũng như năng lực sáng tạo, tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp văn hóa, nghệ thuật trong nước. Concert không đơn thuần là một chương trình biểu diễn âm nhạc mà là sản phẩm công nghiệp văn hóa tổng hợp, kết tinh từ nhiều lĩnh vực như nghệ thuật biểu diễn, thiết kế mỹ thuật, công nghệ trình diễn, truyền thông, quảng cáo và dịch vụ du lịch.

Tuy nhiên, Việt Nam đang đứng trước một nghịch lý lớn khi thị trường văn hóa phát triển nhanh hơn năng lực đáp ứng của hạ tầng. Nhu cầu của công chúng và năng lực sáng tạo của nghệ sĩ ngày càng lớn, trong khi hệ thống không gian biểu diễn chuyên nghiệp chưa phát triển tương xứng.

Thị trường văn hóa Việt Nam phát triển nhanh hơn năng lực đáp ứng của hạ tầng ẢNH: BTC ATVNCG

*Việc thiếu sân khấu chuyên dụng, phải tận dụng các sân vận động, nhà thi đấu để tổ chức concert gây ra những hệ lụy gì?

Việc thiếu địa điểm tổ chức concert quy mô lớn tác động đến cả 5 phương diện, đó là: kinh tế, nghệ thuật, nguồn nhân lực, xã hội và năng lực cạnh tranh quốc tế. Về kinh tế, doanh nghiệp phải gia tăng chi phí đầu tư, lắp đặt, vận hành, từ đó hạn chế khả năng mở rộng thị trường, doanh thu và hiệu quả đầu tư. Về nghệ thuật, điều kiện hạ tầng giới hạn khả năng hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo của đạo diễn, nghệ sĩ và nhà sản xuất. Việc thiếu hạ tầng chuyên dụng còn hạn chế môi trường thực hành, phát triển nghề nghiệp của đội ngũ nhân lực ngành công nghiệp văn hóa, cơ hội tiếp cận các sản phẩm nghệ thuật chất lượng cao của công chúng, đồng thời đặt ra những thách thức về an toàn, giao thông, tiếng ồn và quản lý đám đông.

Đáng lo ngại hơn, thực trạng này làm suy giảm năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút các tour lưu diễn quốc tế, sự kiện văn hóa lớn và dòng khách du lịch giải trí. Khi một concert quốc tế lựa chọn tổ chức tại quốc gia khác vì điều kiện hạ tầng phù hợp hơn, chúng ta không chỉ mất doanh thu từ bán vé mà còn mất đi những giá trị kinh tế lan tỏa, cơ hội giao lưu nghề nghiệp và quảng bá hình ảnh quốc gia. Mất một sự kiện văn hóa lớn có thể đồng nghĩa với việc mất cơ hội tạo ra giá trị cho cả một chuỗi ngành kinh tế liên quan.

*Vì sao thị trường concert ngày càng sôi động nhưng Việt Nam vẫn thiếu những sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp?

Tôi cho rằng có 4 rào cản mang tính cấu trúc, gồm tư duy quy hoạch, hạ tầng chuyên dụng, cơ chế đầu tư và khai thác, sự liên kết trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Các sân vận động, nhà thi đấu, quảng trường có thể được tận dụng để tổ chức concert nhưng không phải công trình nào cũng được thiết kế đáp ứng những yêu cầu đặc thù về âm học, kết cấu sân khấu, tải trọng thiết bị, hệ thống hậu đài, logistics và an toàn cho khán giả.

Trong khi đó, các công trình biểu diễn quy mô lớn đòi hỏi vốn đầu tư cao, thời gian thu hồi vốn dài và năng lực vận hành chuyên nghiệp. Nếu thiếu cơ chế huy động nguồn lực xã hội và chính sách khai thác phù hợp, doanh nghiệp sẽ khó mạnh dạn đầu tư dài hạn. Mặt khác, phát triển công nghiệp concert không thể tách rời quy hoạch đô thị, giao thông, du lịch, kinh tế đêm, công nghệ trình diễn và đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc thiếu đất hay thiếu công trình, mà sâu xa hơn là thiếu sự đồng bộ giữa quy hoạch, thể chế, đầu tư, thị trường và nguồn nhân lực. Cần chuyển từ tư duy xây dựng các thiết chế văn hóa chủ yếu để phục vụ hoạt động văn hóa sang phát triển hạ tầng văn hóa có khả năng tạo ra giá trị kinh tế - xã hội và thúc đẩy sáng tạo.

Các nhà sản xuất tiết lộ phải đầu tư hàng chục tỉ đồng cho mỗi lần tổ chức concert, nên thường phải tổ chức ít nhất 2 đêm để tối ưu chi phí ẢNH: BTC

Đầu tư sân khấu, mở đường cho công nghiệp concert

*Theo ông, TP.HCM cần những sân khấu có quy mô như thế nào để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp concert?

- Trước hết, cần xác định hạ tầng văn hóa là hạ tầng phát triển kinh tế. Hệ thống không gian biểu diễn chuyên nghiệp phải được đưa vào quy hoạch phát triển đô thị và chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, tương tự như cách đầu tư cho hạ tầng giao thông, thương mại và du lịch.

Riêng với TP.HCM, tôi cho rằng cần nghiên cứu phát triển hệ thống tổ hợp biểu diễn nghệ thuật đa chức năng, có khả năng đáp ứng các sự kiện trong nước và quốc tế. Không nhất thiết mọi công trình đều phải có sức chứa hàng chục nghìn khán giả mà cần phát triển hệ thống không gian biểu diễn theo nhiều cấp độ.

Chẳng hạn, các không gian có sức chứa 500 - 2.000 khán giả có thể phục vụ những chương trình nghệ thuật chuyên đề, nghệ thuật thể nghiệm và phát triển tài năng trẻ; quy mô 3.000 - 10.000 khán giả phục vụ concert và các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp; quy mô 15.000 - 30.000 khán giả dành cho các tổ hợp biểu diễn đa năng, sự kiện quốc tế; từ 30.000 khán giả trở lên phục vụ các đại nhạc hội, lễ hội âm nhạc quy mô lớn. Đây là những quy mô mang tính gợi ý để nghiên cứu quy hoạch, phù hợp với từng phân khúc thị trường, nhu cầu của khán giả và khả năng huy động nguồn lực đầu tư.

*Làm thế nào để huy động nguồn lực đầu tư những công trình văn hóa quy mô lớn, thưa ông?

- Cần đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội và hợp tác công - tư. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo về thể chế, quy hoạch, tạo điều kiện về quỹ đất và hạ tầng kết nối; doanh nghiệp tham gia đầu tư, khai thác, vận hành chuyên nghiệp; đội ngũ nghệ sĩ, nhà sáng tạo tập trung phát triển nội dung và sản xuất các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật. Không nhất thiết Nhà nước phải trực tiếp đầu tư và vận hành toàn bộ hệ thống công trình văn hóa.

Đầu tư sân khấu chuyên dụng quy mô lớn sẽ mở ra cơ hội thu hút các tour lưu diễn quốc tế, thúc đẩy du lịch và kinh tế đêm ẢNH: BTC

*Ngoài đầu tư hạ tầng, Việt Nam cần làm gì để concert thực sự trở thành một ngành công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và du lịch?

- Cần tiếp cận concert như một sản phẩm của nền kinh tế trải nghiệm, gắn với phát triển du lịch và kinh tế đêm. Khán giả đến một địa phương để xem concert còn chi tiêu cho lưu trú, ăn uống, mua sắm, vận chuyển và tham quan. TP.HCM có thể hướng tới xây dựng thương hiệu điểm đến của các sự kiện nghệ thuật, giải trí trong khu vực, thay vì chỉ tổ chức những sự kiện đơn lẻ.

Song song với đầu tư hạ tầng, cần chú trọng đào tạo đội ngũ đạo diễn chương trình, giám đốc sáng tạo, nhà sản xuất, chuyên gia thiết kế sân khấu, công nghệ trình diễn, quản trị sự kiện và quản lý an toàn. Sự liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp sẽ vừa góp phần chuyên nghiệp hóa hoạt động biểu diễn, vừa tạo môi trường thực hành, phát triển tài năng, từng bước đưa concert trở thành một lĩnh vực của công nghiệp văn hóa.

* Xin cảm ơn ông!