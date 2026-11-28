Những làng quê từng được thế giới vinh danh

Theo Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam), Ban tổ chức hội thi "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất" năm 2026 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa ban hành Quyết định số 03/QĐ-BTC phê duyệt kết quả tổ chức hội thi.

Theo đó, 5 điểm đến được trao giải thưởng "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026", bao gồm: Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên); điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long); làng Tân Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị); làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn); Nà Tông - Nước non đại ngàn, điểm đến du lịch nông thôn xanh (xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang).

Du khách trải nghiệm đời sống người dân tại điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim ẢNH: QUÁCH DUY THỊNH

Đáng chú ý, 3 trong số 5 điểm đến này từng được Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc (UN Tourism) công nhận là Làng du lịch tốt nhất thế giới (Best Tourism Villages), gồm làng Thái Hải (năm 2022), làng Tân Hóa (năm 2023) và làng Quỳnh Sơn (năm 2025).

Nếu Thái Hải và Quỳnh Sơn hấp dẫn du khách bởi những nếp nhà sàn, phong tục và đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày thì Tân Hóa được biết đến với mô hình du lịch thích ứng với thời tiết, những trải nghiệm khám phá thiên nhiên gắn với đời sống của người dân địa phương.

Tại miền Tây, điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm chất Nam bộ, từ thưởng thức ẩm thực dân dã, làm bánh truyền thống đến tìm hiểu đời sống sinh hoạt của người dân vùng sông nước.

Rừng tràm Trà Sư được trao gải "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam được cộng đồng" bình chọn năm 2026 ẢNH: LẠC XUÂN

Bản sắc văn hóa và cảnh quan thiên nhiên là lợi thế phát triển du lịch của các làng quê Việt Nam ẢNH: LẠC XUÂN

Năm 2024, Cồn Chim từng lọt vào top 12 Giải thưởng ESD Okayama về phát triển bền vững do Nhật Bản tổ chức, ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động giáo dục vì sự phát triển bền vững. Năm 2025, điểm đến này tiếp tục được trao Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN.

Sức hút từ cảnh sắc và bản sắc làng quê

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng trao giải thưởng "Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam được cộng đồng bình chọn năm 2026" cho 3 điểm đến, bao gồm: điểm du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư (xã An Cư, tỉnh An Giang); điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô (phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và điểm du lịch đồi chè Long Cốc (xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ).

Mỗi điểm đến sở hữu những nét hấp dẫn riêng. Rừng tràm Trà Sư nổi bật với hệ sinh thái ngập nước đặc trưng của miền Tây; Hùng Lô mang dấu ấn của làng cổ vùng đất Tổ, trong khi Long Cốc thu hút du khách và những người yêu nhiếp ảnh bởi khung cảnh những đồi chè xanh mướt nối tiếp nhau.

Làng Thái Hải, Thái Nguyên tiếp tục được vinh danh ẢNH: QUANG TUẤN

Điểm chung của nhiều điểm đến được vinh danh là khai thác những giá trị vốn có của làng quê để phát triển sản phẩm du lịch. Thay vì chỉ tham quan, ngắm cảnh, du khách có cơ hội hòa mình vào đời sống bản địa, thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu phong tục và trải nghiệm các nghề truyền thống.

Việc phát triển du lịch dựa trên những giá trị này đang mở ra cơ hội tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, đồng thời gìn giữ cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa nông thôn.