Vì sao 'xe chủ tịch' Volkswagen Teramont President được giới doanh nhân ưa chuộng?

Volkswagen Teramont President: "Xe chủ tịch" nhập khẩu dưới 2,5 tỉ đồng

Cụm từ "xe chủ tịch" thường được dùng để chỉ những mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng doanh nhân, đề cao sự thoải mái, tiện nghi và trải nghiệm của người ngồi sau. Với Teramont President, Volkswagen cũng đi theo cách tiếp cận này khi giữ lại nền tảng SUV cỡ lớn quen thuộc nhưng bổ sung nhiều thay đổi nhằm tăng tính tiện nghi, cao cấp.

Về tổng thể, mẫu xe này có chiều dài gần 5,1 mét, trục cơ sở dài 2.980 mm và chiều rộng 1.989 mm, tạo lợi thế về không gian. Ngoại hình xe được làm mới với hệ thống đèn IQ.Light Matrix LED, dải đèn định vị nối liền hai bên, logo phát sáng, mâm đa chấu 21 inch và bệ bước.

Volkswagen Teramont President định vị ở phân khúc SUV hạng E, cạnh tranh với Hyundai Palisade và VinFast VF 9 ẢNH: CHÍ TÂM

Điểm đáng chú ý nhất lại nằm ở khoang hành khách. Hàng ghế thứ hai bố trí hai ghế độc lập, đi kèm bệ tỳ tay riêng, đệm đỡ bắp chân, điều hòa tự động riêng và khả năng ngả sâu để nghỉ ngơi trên những hành trình dài. Khoang lái cũng được nâng cấp với màn hình trung tâm 12 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, cùng nhiều tiện nghi như ghế chỉnh điện, sưởi, làm mát và điều hòa tự động.

Teramont President vẫn dùng động cơ 2.0 lít tăng áp, công suất 220 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Thông số này không quá nổi bật trong phân khúc, nhưng đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển đường trường và phù hợp với mong muốn vận hành êm ái, nhẹ nhàng hơn là thiên về hiệu suất.