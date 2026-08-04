Thể thao Bóng đá Việt Nam Vì sao Xuân Son vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam gần như nắm chắc chiến thắng? Đồng Nguyên Khang - dongnguyenkhang@gmail.com 04/08/2026 05:32 GMT+7 Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Tối 3.8, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có pha ăn mừng cực kỳ cảm xúc sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Indonesia trên sân Pakansari. HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ lớn khi cất Xuân Son trên băng ghế dự bị ở trận đấu quan trọng gặp Indonesia. Trong trận hòa 0-0 với Singapore trước đó, anh chơi nhạt nhòaẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGVì thế, Xuân Son rất muốn "gỡ điểm". Ngay khi vừa vào sân từ băng ghế dự bị, anh đã có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương nhưng lại sút không chính xácẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGNếu bóng có vào lưới, bàn thắng cũng không được công nhận. Dù vậy, Xuân Son vẫn tỏ ra rất tiếc nuốiẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGTiếp theo đó, Xuân Son được Hoàng Hên "mớm" bóng. Anh thực hiện pha đẩy bóng dài...ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG... rồi tung cú đá chéo góc bằng chân trái không thuận. Ở góc tương đối hẹp, tiền đạo này không thể ghi bànẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGXuân Son không cần chờ lâu để được ăn mừng. Phút 71, tức chỉ 8 phút sau khi vào sân, tiền đạo của CLB Nam Định đã lập côngẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGAnh phá bẫy việt vị rồi dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt NamẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGHoàng Đức cũng xứng đáng nhận điểm 10 trong pha bóng này khi xử lý cực hay trong phạm vi hẹp, kiến tạo cho Xuân SonẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANGXuân Son ăn mừng cực kỳ cảm xúc, chẳng ké khi anh ghi bàn ở bán kết, chung kết ASEAN Cup 2024. Việc phải ngồi dự bị, bỏ lỡ cơ hội rồi mới ghi bàn khiến anh như chiếc lò xo bị nén. Sau trận, Xuân Son chia sẻ: "Điều gì tạo nên sự khác biệt? Đó là khao khát"ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG Tin liên quan Chuyên gia châu Á: ‘Việt Nam thắng Indonesia thật ấn tượng, biết tung những đòn quyết định’ Đội tuyển Việt Nam có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Indonesia 3-0, qua đó lấy lại ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026. Theo chuyên gia Gabriel Tan của ESPN châu Á, đây là dấu hiệu cho thấy nhà đương kim vô địch đã trở lại đúng hướng trong hành trình bảo vệ danh hiệu. Đội trưởng Indonesia thừa nhận xứng đáng thua Việt Nam, Hoàng Hên đặc biệt khiêm tốn Lộ tâm trạng cầu thủ Indonesia sau trận thua đậm Việt Nam, ai bị chỉ trích nặng nhất? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Xuân Son đội tuyển Việt Nam ASEAN Cup 2026
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