Vì sao Xuân Son vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam gần như nắm chắc chiến thắng?

Xuân Son ăn mừng cực kỳ cảm xúc, chẳng ké khi anh ghi bàn ở bán kết, chung kết ASEAN Cup 2024. Việc phải ngồi dự bị, bỏ lỡ cơ hội rồi mới ghi bàn khiến anh như chiếc lò xo bị nén. Sau trận, Xuân Son chia sẻ: "Điều gì tạo nên sự khác biệt? Đó là khao khát"