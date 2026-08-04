Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Vì sao Xuân Son vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam gần như nắm chắc chiến thắng?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
Tối 3.8, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có pha ăn mừng cực kỳ cảm xúc sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam trước Indonesia trên sân Pakansari.
Vì sao Xuân Son vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam gần như nắm chắc chiến thắng?- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ lớn khi cất Xuân Son trên băng ghế dự bị ở trận đấu quan trọng gặp Indonesia. Trong trận hòa 0-0 với Singapore trước đó, anh chơi nhạt nhòa

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vì sao Xuân Son vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam gần như nắm chắc chiến thắng?- Ảnh 2.

Vì thế, Xuân Son rất muốn "gỡ điểm". Ngay khi vừa vào sân từ băng ghế dự bị, anh đã có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương nhưng lại sút không chính xác

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vì sao Xuân Son vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam gần như nắm chắc chiến thắng?- Ảnh 3.

Nếu bóng có vào lưới, bàn thắng cũng không được công nhận. Dù vậy, Xuân Son vẫn tỏ ra rất tiếc nuối

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vì sao Xuân Son vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam gần như nắm chắc chiến thắng?- Ảnh 4.

Tiếp theo đó, Xuân Son được Hoàng Hên "mớm" bóng. Anh thực hiện pha đẩy bóng dài...

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vì sao Xuân Son vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam gần như nắm chắc chiến thắng?- Ảnh 5.

... rồi tung cú đá chéo góc bằng chân trái không thuận. Ở góc tương đối hẹp, tiền đạo này không thể ghi bàn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vì sao Xuân Son vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam gần như nắm chắc chiến thắng?- Ảnh 6.

Xuân Son không cần chờ lâu để được ăn mừng. Phút 71, tức chỉ 8 phút sau khi vào sân, tiền đạo của CLB Nam Định đã lập công

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vì sao Xuân Son vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam gần như nắm chắc chiến thắng?- Ảnh 7.

Anh phá bẫy việt vị rồi dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vì sao Xuân Son vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam gần như nắm chắc chiến thắng?- Ảnh 8.

Hoàng Đức cũng xứng đáng nhận điểm 10 trong pha bóng này khi xử lý cực hay trong phạm vi hẹp, kiến tạo cho Xuân Son

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vì sao Xuân Son vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam gần như nắm chắc chiến thắng?- Ảnh 9.

Xuân Son ăn mừng cực kỳ cảm xúc, chẳng ké khi anh ghi bàn ở bán kết, chung kết ASEAN Cup 2024. Việc phải ngồi dự bị, bỏ lỡ cơ hội rồi mới ghi bàn khiến anh như chiếc lò xo bị nén. Sau trận, Xuân Son chia sẻ: "Điều gì tạo nên sự khác biệt? Đó là khao khát"

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

 

Tin liên quan

Chuyên gia châu Á: ‘Việt Nam thắng Indonesia thật ấn tượng, biết tung những đòn quyết định’

Chuyên gia châu Á: ‘Việt Nam thắng Indonesia thật ấn tượng, biết tung những đòn quyết định’

Đội tuyển Việt Nam có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Indonesia 3-0, qua đó lấy lại ngôi đầu bảng A ASEAN Cup 2026. Theo chuyên gia Gabriel Tan của ESPN châu Á, đây là dấu hiệu cho thấy nhà đương kim vô địch đã trở lại đúng hướng trong hành trình bảo vệ danh hiệu.

Đội trưởng Indonesia thừa nhận xứng đáng thua Việt Nam, Hoàng Hên đặc biệt khiêm tốn

Lộ tâm trạng cầu thủ Indonesia sau trận thua đậm Việt Nam, ai bị chỉ trích nặng nhất?

Khám phá thêm chủ đề

Xuân Son đội tuyển Việt Nam ASEAN Cup 2026

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận