Tại khu vực này, nhiều người dựng dù, bày hàng kéo dài dọc vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường. Khách đi xe máy thường xuyên ghé vào mua hàng, dừng đỗ tùy tiện gây cản trở giao thông. Người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường. Một số người bán còn sử dụng loa để rao hàng, gây ồn ào, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Buôn bán tràn lan trên đường Phan Văn Khỏe, P.Bình Tây ẢNH: NGỌC QUỲNH

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên đường Lê Đại Hành (P.Minh Phụng, TP.HCM), nhất là khu vực trước cổng Trường tiểu học Đề Thám và các tuyến lân cận. Nhiều người bán hàng rong sử dụng xe đẩy, dựng dù, bày hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đáng chú ý, nhiều hộ kinh doanh mặt tiền còn kê bàn ghế tràn ra vỉa hè, bố trí nhân viên đứng phía trước liên tục mời chào khách, khiến khiến người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường.

Vỉa hè đường Lê Đại Hành, P.Minh Phụng bị chiếm dụng làm nơi buôn bán ẢNH: NGỌC QUỲNH

Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè thông thoáng và bảo đảm an toàn cho người dân.