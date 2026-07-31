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Sức khỏe

Viagra và ung thư di căn: Khoa học phát hiện mối liên hệ bất ngờ

Thiên Lan
Thiên Lan

Ung thư di căn là nguyên nhân khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn vì tế bào ung thư có thể tách khỏi khối u ban đầu, di chuyển đến các cơ quan khác và tiếp tục phát triển.

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Cancer Research cho thấy sildenafil - hoạt chất chính trong thuốc Viagra - có thể làm giảm khả năng sử dụng cholesterol của tế bào ung thư, qua đó góp phần hạn chế quá trình hình thành di căn.

Viagra và ung thư di căn: Khoa học phát hiện mối liên hệ bất ngờ - Ảnh 1.

Nghiên cứu mới phát hiện sildenafil - hoạt chất chính trong thuốc Viagra - có thể làm giảm khả năng sử dụng cholesterol của tế bào ung thư

Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Viện Khoa học Weizmann (Israel) phối hợp với Viện Ung thư Quốc gia Mỹ và Bệnh viện Beilinson, Bệnh viện Hasharon (Israel) thực hiện. Nhóm nghiên cứu sử dụng mô hình ung thư trên chuột, tế bào ung thư nuôi cấy từ bệnh nhân và phân tích dữ liệu y tế trong 20 năm của khoảng 5 triệu người. Kết quả cho thấy sildenafil có thể ngăn chặn một cơ chế mà tế bào ung thư sử dụng để hình thành di căn, theo trang tin khoa học ScitechDaily.

Các nhà nghiên cứu phát hiện sildenafil có thể làm giảm khả năng sử dụng cholesterol của tế bào ung thư. Cholesterol là thành phần thiết yếu giúp duy trì cấu trúc màng tế bào và đóng vai trò quan trọng trong quá trình tế bào ung thư tách khỏi khối u ban đầu, di chuyển đến các cơ quan khác và hình thành ổ di căn. Khi nguồn cholesterol bị hạn chế, quá trình này có thể bị cản trở, từ đó làm giảm khả năng di căn của tế bào ung thư.

Theo giáo sư Ayelet Erez (Viện Khoa học Weizmann), nhóm nghiên cứu đã xác định được một cơ chế sinh học mới liên quan đến quá trình điều hòa cholesterol trong tế bào, mở ra khả năng phát triển các phương pháp hạn chế di căn ung thư. Bà cho rằng ung thư không chỉ bị chi phối bởi các đột biến gien mà còn chịu tác động từ trạng thái chuyển hóa của cơ thể và các loại thuốc người bệnh đang sử dụng.

Dù kết quả bước đầu rất hứa hẹn, phát hiện này vẫn cần được xác nhận qua các thử nghiệm lâm sàng trước khi có thể áp dụng trong điều trị ung thư ở người.

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