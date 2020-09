Đã hôn rất nhiều nam diễn viên, Hoàng Yến Chibi vẫn sợ 'nụ hôn ngấu nghiến' trong phim của Đức Thịnh

Tối 6.9.2020, phim điện ảnh "Người cần quên phải nhớ" đã có buổi ra mắt khán giả thông qua hình thức phát livestream khi tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường. Đây là dự án đánh dấu lần đầu hợp tác giữa đạo diễn Charlie Nguyễn ở vai trò nhà sản xuất và đạo diễn Đức Thịnh.

Đáng chú ý là nam - nữ chính trong phim do Hoàng Yến Chibi và Trần Ngọc Vàng đảm nhận. So với những vai diễn trong sáng dễ thương trước đây, lần này Hoàng Yến Chibi vào vai nữ phóng viên có tính cách mạnh mẽ, độc lập và phải tự mình thực hiện nhiều phân đoạn rượt đuổi, đánh võ. Ngoài việc tập luyện võ thuật, nữ diễn viên còn gặp khó khăn với nụ hôn "phát sinh" ở cuối phim do đạo diễn yêu cầu thêm.

Cô cho biết: "Em đã hôn rất nhiều bạn nam diễn viên rồi nhưng mà cái cảnh đấy lúc mà anh Thịnh tả, em cảm tưởng nó ngấu nghiến, nó say đắm, nó kinh khủng lắm bởi vì mình cần níu giữ người ấy ở lại mà. Cho nên, em run. Nguyên một bộ phim em chưa bao giờ dám hỏi anh Thịnh là đoạn này em nên như thế nào. Lần này, em dốc hết tất cả sức lực, dốc hết sự dũng cảm của mình để đi ra "Anh Thịnh ơi, đoạn này tâm lý của Loan như thế nào, anh nói em nghe coi?".

Giải thích về nụ hôn "phát sinh", đạo diễn Đức Thịnh cho biết: "Thật ra, hai bạn này quan trọng chuyện nụ hôn rất nhiều. Nhưng, đối với anh, anh chỉ cần ánh mắt của Yến sau khi Vàng bỏ đi thôi. Anh nghĩ rằng, phụ nữ sau khi hôn vừa xong rồi anh ta biến mất đi thì sự tuyệt vọng đó đầy lên cao hơn. Đó như là một sự dụ dỗ cho diễn viên làm cái điều đó để phục vụ cho ánh mắt của Yến sau lúc đó. Đôi khi mình quay xong tất cả mọi thứ, tới giờ hỏi mình thì anh mới nói chắc cảnh quay anh không bỏ vô thì cả hai bạn diễn viên này đều chưng hửng hết, anh cần ánh mắt sau đó thôi. Đó là có thể thôi nha".

Để có được vai diễn này Hoàng Yến Chibi phải trải qua 2 vòng casting. Ban đầu, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng trước lời nhận xét từ phía đạo diễn là "không có nét nào của cô gái 25 tuổi" trong khi bản thân lại cùng tuổi với nhân vật. Tuy nhiên, đây là nhân vật mà Hoàng Yến Chibi tâm đắc nhất vì không chỉ làm "đả nữ" trên màn ảnh mà còn bộc lộ nội tâm giằng xé.

"Người cần quên phải nhớ" còn có sự góp mặt của Huyme, Karen Nguyễn, Xuân Phúc, Thanh Thúy... dự kiến ra mắt khán giả vào dịp giáng sinh 25.12.2020.