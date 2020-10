26 giờ đối diện Thần Chết của ngư dân dũng cảm kẹt trên tàu Vietship 01

Có rất nhiều cảm xúc trên bờ biển xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, trong những ngày lực lượng chức năng và ngư dân địa phương cứu hộ các thuyền viên tàu Vietship 01 bị đắm tại khu vực cách bờ 1 km.

Thế nhưng, có những trải nghiệm mà chỉ ngư dân Trần Xuân Cường (27 tuổi, trú thôn Tân Xuân, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) và người mắc kẹt trên tàu mới thấm thía được.

Nằm trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị, giờ phút này, Trần Xuân Cường đã có thể bình tĩnh để kể lại chuyến cứu người mà có thể anh sẽ nhớ suốt đời.

Anh Cường là 1 trong 4 người đi trên thuyền cứu hộ của ngư dân địa phương ra cứu hộ các thuyền viên tàu Vietship 01 bị đắm tại bãi biển Triệu An (H.Triệu Phong, Quảng Trị) vào sáng ngày 10.10.

Anh Cường kể: "Em mới ngủ dậy, mới mở mắt dậy luôn, nghe cuộc điện thoại báo có người mắc kẹt. Mua ổ mì vừa chạy vừa ăn, xong em đi luôn. Em nghĩ giúp được ai cái chi thì giúp chứ không nghĩ chuyện tiền bạc, sống chết nữa. Nhưng ra tới nơi, dòm là em đã thấy sợ rồi".

Bằng một ổ bánh mì lót dạ, một áo phao, một quần đùi và cái tâm cứu người gặp nạn, ngư dân trẻ Trần Xuân Cường đã cùng 3 người khác lên thuyền cứu hộ của ngư dân địa phương vượt sóng gió ra cứu các thuyền viên tàu Vietship 01 vào sáng 10.10.

Gian nan cứu nạn thuyền viên bám ống khói tàu Vietship 01 sắp chìm

Sóng quá lớn, thuyền cứu hộ không may bị chìm, 3 thành viên của đội cứu hộ may mắt thoát được vào bờ. Còn ngư dân Cường bị kẹt lại trên tàu Vietship 01. Anh đã cùng với một thuyền viên khác của con tàu này bám vào phần mũi tàu, trong khi 6 người còn lại bám vào ống khói của tàu Vietship 01. Cũng từ đây, Cường đã trải qua 26 giờ liền trên biển giữa sóng to gió lớn.

Anh Cường nhớ lại: "Em ngồi đầu mũi, em nghĩ đời là cuộc sống giờ chỉ biết cười thôi. Hai anh em (cùng với thuyền viên ngồi ở mũi tàu - PV) cứ ngồi cười thôi, đến mô thì đến đừng bận tâm gì về cuộc sống nữa".

"Cắn răng mà ngồi đầu mũi, giữ cả đêm như ôm bồ rứa", Anh Cường hài hước kể thêm.

Cuộc trò chuyện để đợi mặt trời lên giữa ngư dân Trần Xuân Cường và thuyền viên mắc kẹt trên mũi tàu Vietship 01 cứ thế hết đêm. Họ tâm sự về chuyện đời, về gia đình trong tiếng gào thét của đại dương, giữa sóng gió dữ dội. Họ không dám nhắm mắt ngủ, vì sợ rằng sẽ tuột tay và rơi xuống lòng biển cả.

Trong khi đó, trên bờ, chị gái của Cường cùng thân nhân đã khóc hết nước mắt.

Rơi nước mắt trong giây phút cứu được toàn bộ người trên tàu Vietship 01

Anh Cường kể: "Lúc em đi em có nói với chị rồi, đời em không có gì chỉ có giúp người thôi. Chỉ có tội bố mẹ. Em làm gì cũng giấu, khi nào xong nhiệm vụ mới kể, vì kể sợ bố mẹ không cho đi. Việc chi em cũng xung phong đầu tiên":.

Đến sáng 11.10.2020, nhận thấy tình hình càng lúc càng bi đát. Trần Xuân Cường quyết định bơi vào bờ để liên lạc với đoàn cứu hộ cứu nạn. Đúng lúc này, trực thăng không quân xuất hiện. 6 thuyền viên bám vào ống khói được trực thăng không quân đưa vào trong bờ. Trong khi đó, Cường và thuyền viên còn lại trên mũi tàu được lực lượng đặc công nước dìu vào.

Anh Cường hồi tưởng lại: "Em vui lắm, lúc đó em mới xuống nước 2 phút thì thấy trực thăng bay trên bầu trời. Người em nhẹ luôn vì mọi người được sống rồi".