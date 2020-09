Bé gái 10 tuổi trốn thoát ngoạn mục khỏi mẹ và cậu ruột chăn dắt ăn xin

Sáng hôm sau (27.8), Công an H.Long Điền, Công an TT.Long Điền cùng các cơ quan đoàn thể UBND TT.Long Điền tìm đến nhà bà T. nhưng lúc này Gái và Bé không có ở đây. Căn nhà cấp 4 lụp xụp nơi Gái và các con trú ngụ nằm trong một khu “ổ chuột”, nhếch nhác và u ám. Khi lực lượng công an ập vào, một thanh niên có biểu hiện bất minh vội leo tường rào bỏ chạy thục mạng. Một thanh niên khác xăm trổ đầy mình, khi công an mời về trụ sở làm việc thì liên tục chống đối. Trong nhà, có nhiều đứa trẻ từ 3 - 7 tuổi, trong đó, có 3 em của D.

Được gặp lại các em, D. bật khóc nức nở. Những đứa trẻ ôm lấy nhau vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc. Một tay bế bé H., một tay dắt em Ng., D. cứ để nước mắt chảy dài mà hôn lên má em mình. “Con cứu được em rồi, mừng quá các chú ơi! Con phải đưa các em về nội!”, D. nức nở. Với sự hỗ trợ của Công an H.Long Điền, Công an TT.Long Điền và các ban ngành, đoàn thể UBND TT.Long Điền, chị em D. được đưa về trụ sở công an và làm thủ tục bàn giao cho bà nội P.T.R vừa được nhóm SOS đưa tới cùng bé T. 5 chị em D. gặp lại, ôm nhau vừa cười vừa khóc tại trụ sở công an.

Niềm vui đoàn tụ của 5 chị em D.

Cùng thời điểm, tin từ Công an xã Xuân Bảo (H.Cẩm Mỹ) báo về cho biết đang tạm giữ Gái, Bé khi 2 người này về nhà bà P.T.R để tìm bắt D. và T. đi xin ăn. Tại trụ sở công an, Gái và Bé thừa nhận hành vi đánh đập và “chăn dắt” D., Tr., T. đi ăn xin khắp nơi. Do những hành vi vi phạm của Gái và Bé diễn ra tại H.Xuyên Mộc nên cả ba được Công an xã Xuân Bảo làm thủ tục chuyển giao cho Công an H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiếp tục mở rộng điều tra xử lý. (còn tiếp)