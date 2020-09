Bi kịch loạn luân trong vụ án mẹ ruột, cậu ruột chăn dắt bé gái 10 tuổi ăn xin

Tại buổi làm việc với Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc (có bà nội D. làm người giám hộ - PV), D. kể lại toàn bộ sự việc của mình và các em bị mẹ và cậu ruột là Đào Văn Bé hành hạ, đánh đập, chăn dắt đi ăn xin.

D. cho hay những ngày D. hoặc em Tr. bị ốm, Đào Thị Gái chỉ cho nghỉ ở nhà một ngày rồi sau đó lại bắt đi xin tiếp. Khi D. đi xin, được người ta cho đồ ăn thì D. chỉ ăn một phần, phần còn lại phải giấu vào túi để lén mang về cho những đứa em ở nhà. Nếu không giấu sẽ bị mẹ và cậu lấy mất.

Để ép cháu D. và Tr. đi ăn xin, người cậu tàn nhẫn Đào Văn Bé đã dùng vợt muỗi, tháo phần vợt rồi gắn cây sắt vào thành cây chích điện.

“Mỗi lần mẹ Gái yêu cầu là cậu Bé lại chích điện con và em Tr. Mẹ nói chích bao nhiêu là cậu chích bấy nhiêu, chích ít nhất là 3 lần vào lưng và cổ”, D. nói và ầng ậc nước mắt khóc: “Cậu còn bắt con rết núi to lắm, rồi cho chích vào chân con bắt hôm sau phải đi xin cho cậu với mẹ. Chân con bị đau nhức đi không nổi nhưng vẫn phải đi. Vì con phải cõng em đi xin”.

Còn cháu Tr. thảng thốt nói: “Cậu lấy cọng dây điện của ấm nấu nước sôi để đánh. Cậu đánh con gãy răng rồi đánh bầm tím cổ, đánh bầm cả lưng”.

Cháu gái mang bầu với cậu

Theo D., mẹ đến trường bắt D. nghỉ học và đưa về khu vực nhà trọ ở TT.Phước Bửu (H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) để ở cùng cậu và các em. Tại đây còn có Đ.T.H (lúc này mới 13 tuổi - PV), là chị cùng mẹ khác cha của D. và cũng gọi Bé là cậu. Ở chung một thời gian, Đ.T.H luôn được Bé chăm sóc chu đáo. Không lâu sau, Bé làm chuyện động trời với cháu ruột Đ.T.H khiến cháu có thai. Từ đó, Bé buộc D. cùng các em phải đổi cách xưng hô với Đ.T.H.

“Cậu Bé bảo con và các em không được gọi chị Đ.T.H là chị nữa mà phải gọi bằng mợ, vì chị đang mang bầu, là con của cậu. Ai mà gọi chị Đ.T.H bằng chị liền bị cậu đánh”, D. nói và cho hay: “Hằng ngày, tụi con đi xin ăn, còn chị với cậu thì chỉ ở trong phòng trọ riêng, đóng cửa suốt ngày. Ai mà nhìn cậu với chị Đ.T.H đều bị cậu đánh”.

Đến ngày cháu Đ.T.H chuyển dạ, Gái và Bé đưa về Bệnh viện Long Khánh để sinh con, đặt tên là Đ.C.P. Giấy chứng sinh không có tên cha là Bé mà chỉ có tên của cháu Đ.T.H là mẹ của trẻ sơ sinh.

Khi con của cháu Đ.T.H chưa được một tháng tuổi, chính Gái là người ôm đứa cháu ngoại bất đắc dĩ của mình hằng ngày đi xin ăn. Vài ngày sau thì cháu Đ.C.P bị bệnh nặng và chết tại Trung tâm y tế H.Cẩm Mỹ.

“Lâu lâu, mẹ Gái, cậu Bé và chị dẫn tụi con đi nghĩa địa thắp hương nên giờ con vẫn còn nhớ mộ con chị H. được chôn nơi nào”, D. kể lại.

Những thông tin của D. cung cấp về việc Bé có hành vi loạn luân với cháu Đ.T.H đã được PV Thanh Niên và nhóm SOS H.Cẩm Mỹ và TP.Long Khánh chuyển đến Công an xã Xuân Bảo (H.Cẩm Mỹ) để xác minh. Ngày 27.8, khi Bé, Gái cùng Đ.T.H về xã Xuân Bảo để bắt cháu D. và T. tiếp tục đi ăn xin thì bị Công an xã Xuân Bảo mời về làm việc.

Tại trụ sở công an, Bé và Gái khai nhận hành vi đánh đập D. cùng các em của D. để bắt đi ăn xin. Ngoài ra, Bé cũng thừa nhận hành vi loạn luân với cháu Đ.T.H. Ngoài việc sinh ra cháu Đ.C.P, Đ.T.H đang có thai 4 tháng với Bé. Ngoài ra, Bé còn khai nhận đã quan hệ tình dục với chị ruột của Đ.T.H, tên là L. (19 tuổi) 2 lần khi cả 3 ngủ chung trong phòng trọ.

Khi PV hỏi có biết việc quan hệ với cậu là sai thì em Đ.T.H nói: “Cậu và con ở riêng một phòng, mẹ và các em ở phòng khác. Ở phòng trọ chật, hằng ngày cậu cứ “khều khều” và ôm nên con đành chịu vậy”, Đ.T.H thật thà nói.

Bé gái 10 tuổi kể chuyện trốn thoát khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin của mẹ và cậu ruột

Khởi tố bắt tạm giam người mẹ và người cậu

Do Bé có hành vi giao cấu với Đ.T.H ở phòng trọ tại TT.Phước Bửu (H.Xuyên Mộc) nên Công an xã Xuân Bảo đã chuyển hồ sơ cùng Bé và Gái cho Công an H.Xuyên Mộc điều tra theo thẩm quyền. Trong đêm 27.8, Công an H.Xuyên Mộc đã tiếp nhận Gái và Bé từ Công an xã Xuân Bảo để điều tra.

Trả lời Thanh Niên, ngày 4.9, một lãnh đạo Công an H.Xuyên Mộc cho biết tại CQĐT, Gái và Bé đã khai nhận các hành vi phạm tội của mình. Công an H.Xuyên Mộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đào Văn Bé để điều tra làm rõ về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và hành vi ngược đãi hoặc hành hạ cháu. Bị can Đào Thị Gái (38 tuổi) cũng bị Công an H.Xuyên Mộc bắt tạm giam 2 tháng để điều tra làm rõ về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con ruột của mình.

Đối với cháu Đ.T.H, do đang mang thai nên Công an H.Xuyên Mộc phối hợp cùng Phòng LĐ-TB-XH huyện này đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chăm sóc sức khỏe, đợi ngày sinh con.