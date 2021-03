Cận cảnh ngôi chùa liên quan đến vụ ông Dũng “lò vôi” và ông Võ Hoàng Yên

Vợ của đại gia Dũng "lò vôi" tố học trò ông Võ Hoàng Yên bán phiếu "chui" cho bệnh nhân

Theo đơn tố giác trên, thông qua báo chí, bà Hằng biết ông Yên có những hoạt động chữa bệnh và nhiều hoạt động từ thiện xã hội. Trong một lần gặp ông Yên đến chữa bệnh ở Bình Dương, bà Hằng, ông Dũng có hỗ trợ ông Yên các hoạt động từ thiện, xây chùa, ủng hộ bão lụt. Theo bà Hằng, trong các hoạt động đó, bà đã phát hiện ông Yên lạm dụng tín nhiệm của vợ chồng bà để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…

Trong một diễn biến khác, tối 3.3, bà Hằng, ông Dũng gặp gỡ, cung cấp thông tin cho một số phóng viên báo chí tại nhà riêng ở TP.HCM. Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên, ngoài vấn đề tố cáo ông Yên thì vụ việc còn có “nội tình” khác hay không? Ông Huỳnh Uy Dũng khẳng định: “Không có nội tình khác”.

Liên quan việc chuyển tiền, PV đặt vấn đề vì sao nhiều lần vợ chồng ông Dũng trao tiền, chuyển tiền cho ông Yên mà không có chứng từ, biên nhận, ông Dũng giải thích: “Tôi trao tiền mặt nhiều lần, tổng cộng là 8 tỉ đồng, tôi không lấy chứng từ vì cái đó tôi cho ông Yên để không thu phí khám chữa bệnh của người nghèo. Cái đó là cá nhân nên tôi không cần chứng từ…”. Ông Dũng cho biết thêm vợ chồng ông cũng đã chuyển 12 tỉ đồng cho ông Yên vay mà không hề đắn đo. “Ông Yên nói vay để trả nợ và có đưa ra 8 cuốn sổ đỏ để thế chấp”, ông Dũng nói.

Bà Hằng cung cấp thông tin cho một số PV tại nhà riêng ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Trước thông tin vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tố cáo lương y Võ Hoàng Yên “lừa tiền cứu trợ, tiền xây chùa”, chiều 3.3, PV Thanh Niên đã tìm đến Hưng An Tự để tìm hiểu. Từ chợ xã Gia An (H.Tánh Linh, Bình Thuận ), rẽ vào chừng 3 km, Hưng An Tự nằm sâu trong con đường bê tông. Người dân ngồi ở quán nước trước cổng Hưng An Tự cho biết “đây là chùa của thầy Yên” và thông tin thêm rằng “thầy Yên rất ít khi về đây, lâu lâu thầy mới về một lần”.

Rời Hưng An Tự ở H.Tánh Linh, theo một Phật tử dẫn đường, chúng tôi về xã Tân Nghĩa (H.Hàm Tân, Bình Thuận) để tìm vào Hưng Nghĩa Tự. Theo người dẫn đường, Hưng Nghĩa Tự cũng “chính là chùa của thầy Võ Hoàng Yên”. Hưng Nghĩa Tự chưa hoàn thiện. Một người trông coi Hưng Nghĩa Tự cho biết cơ sở này được xây dựng từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

Tại một diễn biến khác, chiều 3.3, UBND xã Gia An đã có báo cáo nhanh gửi UBND H.Tánh Linh, cho biết phòng khám chữa bệnh Phước Thiện Hưng An Tự (nằm trong cơ sở Hưng An Tự nói trên) do Sở Y tế Bình Thuận cấp ngày 18.10.2013. Người chịu trách nhiệm cơ sở này là y sĩ Nguyễn Bửu, trụ sở ở thôn 3, xã Gia An, H.Tánh Linh.

Về cơ sở tôn giáo Hưng An Tự thuộc Giáo hội Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam, khi thành lập chỉ có 59 tín đồ, nhưng đến nay có khoảng 1.000 người. Người đại diện là ông Võ Hoàng Yên (pháp danh Thiện Vân), trưởng ban lâm thời của chi hội này. Cũng theo UBND xã Gia An, cơ sở tôn giáo Hưng An Tự, hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Như Thanh Niên đã thông tin ngày 2.3, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng đã có cuộc làm việc giữa ông Võ Hoàng Yên (thường gọi là lương y Võ Hoàng Yên) và đại diện Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam tại TP.HCM. Tại buổi làm việc này, ông Yên đã giải thích về số tiền vợ chồng ông Dũng ủng hộ lũ lụt và ông Yên khẳng định không lừa đảo, không lấy tiền của vợ chồng ông Dũng.