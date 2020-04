Chuyện tập thể dục ở kênh Nhiều Lộc - Thị Nghè những ngày cách ly xã hội

Trong tất cả những bức ảnh ngày ra viện của những bệnh nhân nhiễm Covid-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 luôn thiếu vắng nhiều nhân vật quan trọng. Vì những lý do an toàn, họ đã không thể xuất hiện trong những tấm ảnh ngày trở về của chính những bệnh nhân mà họ đã điều trị.