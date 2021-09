Định chạy xe máy về quê, người dân xóm trọ được CSGT thuyết phục ở lại chờ liên hệ địa phương

Trước thời điểm TP.HCM nới lỏng giãn cách, nhiều chốt kiểm soát nội thành được tháo dỡ; 24 người dân ở một xóm trọ ở phường An Phú (thành phố Thủ Đức) đã chuẩn bị đồ đạc, lên xe máy với ý định chạy về quê ở miền Tây.

"Tiền nhà trọ mình chưa thiếu tháng nào nhưng nay không có đóng nữa, sợ người ta không cho. Mình lấy lại tiền cọc 500.000 chỗ chủ trọ, đóng điện nước hết 300.000, còn lại hai trăm mấy mình đưa về quê đây" anh Toản cho hay.

Còn chị Trần Kim Cương (34 tuổi) dù bụng bầu đã to vượt mặt nhưng vẫn quyết tâm cùng chồng về quê để chờ sinh em bé.

"Mình tính về quê sinh, ở đây mình trụ hết nổi rồi. Hồi trước làm công trình mà từ lúc có bầu rồi có dịch là nghỉ ở nhà luôn. Hồi sáng nhà còn chừng 1 triệu, hai vợ chồng đi test hết 800.000 đồng, còn hai trăm mấy chục ngàn đưa về" chị Kim Cương chia sẻ.

Đến 18 giờ 20 phút tối 30.9, khi trời đã nhá nhem tối, những người dân trong đoàn vẫn còn nán lại trước hầm vượt sông Sài Gòn khi chưa thể quyết định có quay về nhà trọ hay không.

Lực lượng chức năng đã mang bánh mì, bánh giò, nước phát cho người dân để lót dạ bữa tối và tiếp tục thuyết phục người dân quay về nhà trọ.

Mỗi xe được hỗ trợ trước 400.000 đồng Độc Lập

Đến 19 giờ 30 phút, Công an thành phố Thủ Đức, Công an P. Nguyễn Thái Bình, UBND P.An Phú cùng CSGT Cát Lái, CSGT Bến Thành đã thuyết phục người dân đồng ý quay về tạm cách ly tại trường THCS Trần Quốc Toản trên địa bàn phường An Phú, chờ địa phương liên lạc với địa phương để tổ chức về quê. Mỗi xe được hỗ trợ tạm thời 400.000 đồng trước khi đến khu cách ly.