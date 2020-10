Đưa các quân nhân Đoàn 337 gặp nạn về thành phố Đông Hà

Danh sách 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 mất tích do lở đất 1. Lê Hương Trà (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp 2. Trần Văn Toàn (37 tuổi, quê Nghệ An) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp 3. Nguyễn Văn Thu (36 tuổi, quê Nghệ An) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp 4. Lê Đức Thiện (40 tuổi, quê Thanh Hóa) - Thượng úy 5. Trần Quốc Dũng (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) - Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp 6. Lê Cao Cường (37 tuổi, quê Nghệ An) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp 7. Nguyễn Cao Cường (43 tuổi, quê Hà Tĩnh) - Thiếu tá 8. Nguyễn Cảnh Trung (42 tuổi, quê Nghệ An) - Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp 9. Bùi Đình Toàn (50 tuổi, quê Nghệ An) - Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp 10. Ngô Bá Văn (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) - Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp 11. Lê Văn Quế (49 tuổi, quê Quảng Trị) - Thượng tá 12. Lê Đức Hải (31 tuổi, quê Quảng Bình) - Trung úy 13. Phùng Thanh Tùng (41 tuổi, quê Nghệ An) - Thiếu tá 14. Phạm Ngọc Quyết (43 tuổi, quê Quảng Trị) - Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp 15. Cao Văn Thắng (23 tuổi, quê Hà Tĩnh) - chiến sĩ 16. Lê Tuấn Anh (20 tuổi, quê Quảng Trị) - chiến sĩ 17. Nguyễn Anh Duy (quê Nghệ An) - chiến sĩ 18. Phạm Văn Thái (20 tuổi, quê Quảng Bình) - chiến sĩ 19. Hồ Văn Nguyên (22 tuổi, quê Quảng Trị) - chiến sĩ 20. Lê Sỹ Siêu (quê Hà Tĩnh) - chiến sĩ 21. Lê Thế Linh (quê Quảng Trị) - chiến sĩ 22. Nguyễn Quang Sơn (quê Nghệ An) - chiến sĩ.