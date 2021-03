Hot girl chạy Gojek và ước mơ ‘nhận cuốc không kịp uống nước’

Dù vào nghề chưa lâu, nhưng Mai Châu Pha đã gặp không ít chuyện dở khóc dở cười. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị là khi chở một khách say, tới đúng vị trí số nhà đặt trên app nhưng người đàn ông này không chịu xuống. “Lúc đó mười giờ mấy tối rồi, lại vừa vào nghề nữa nên mình hơi sợ. Cuối cùng mình chở khách lên công an phường nhờ công an phường giữ hộ. Anh công an nói mình cứ bỏ khách đó, mai tỉnh họ sẽ tự về”, chị kể.