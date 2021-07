Nam sinh F0 giành học bổng từ phòng cách ly Covid-19

Từ trong phòng cách ly bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 (khu tái định Thủ Thiêm, P. An Khánh, TP.Thủ Đức), thông qua ứng dụng gọi video Zoom , Trần Nhựt Hoàng vui mừng thông báo mình trở thành 1 trong 4 người chiến thắng cuộc thi Brand New Name với học bổng toàn phần trị giá 50 triệu đồng.