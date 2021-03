Tài xế Grab không biết chữ và cuộc sống trên vỉa hè Sài Gòn

Ngoài xích lô, nghề xe ôm cũng đang dần lụi tàn. Đã có nhiều người bỏ nghề. Nhưng có những bác tài “nghỉ xe ôm thì không biết làm gì” vẫn miệt mài bám trụ. Nhẫn nại, len lỏi trong đêm để tìm những cuốc xe giúp họ tồn tại giữa Sài Gòn. Nhưng ai cũng mang nỗi niềm cô đơn, mà chắc rằng khó có ai “chịu” xuất hiện, khỏa lấp…

Cuộc đời ông thay đổi từ 1 năm trước. Sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài điều tra “ Xích lô “chặt chém” giữa Sài Gòn ” (từ 24 - 26.2.2020), lực lượng chức năng ra quân quyết liệt trên địa bàn Q.1 để dẹp bỏ xích lô “chặt chém” du khách. Thời điểm đó, ông Sáu đạp xích lô qua địa bàn Q.5 để tiếp tục kiếm sống. Mấy ngày sau, ông nhận được cuốc xe chở mớ đồ may mặc từ Q.5 qua chợ Dân Sinh (Q.1). Đến nơi, ông bị Đội CSGT-TT Công an Q.1 phát hiện, đưa cả người và phương tiện về trụ sở làm việc. Tuy không có hành vi chạy xích lô “chặt chém” du khách, nhưng trường hợp của ông Sáu thuộc diện xích lô “dù” nên bị Công an Q.1 tịch thu xe.