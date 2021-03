Những bức tranh tiền tỉ của 'thần đồng hội họa nhí' Xèo Chu

Trong triển lãm cá nhân mang tên “Big world, Little eyes” Thế giới lớn, đôi mắt nhỏ) tại phòng tranh George Berges ở New York, 8 bức tranh của Xèo Chu đã được giới thiệu đến những người yêu nghệ thuật Mỹ.

Đặc biệt, bức Hang động vịnh Hạ Long được định giá 150.000 USD đã đưa tên tuổi của Xèo Chu đến với giới hội họa quốc tế. Xèo Chu được báo chí nước ngoài gọi là “thần đồng hội họa” và ví tài năng của cậu như danh họa Jackson Pollock.

Nói về kỷ niệm với bức tranh này, Xèo Chu vui vẻ cho biết: “Hang động vịnh Hạ Long là bức tranh to nhất mình từng vẽ từ trước đến nay. Nó khoảng 2,4m x 6m. Đó là lần đầu tiên mình đi vào một trong những hang động Hạ Long. Bức tranh có kích thước lớn như vậy là vì bản thân các hang động Hạ Long rất to, thêm nữa mình biết nó sẽ cho một triển lãm bên New York nên mình muốn làm gì đó đặc biệt. May mắn là bức tranh cũng nhận được rất nhiều lời khen, có người còn nói họ muốn được về vịnh Hạ Long để thăm sau khi xem bức tranh này. Mình thấy rất vui vì điều đó” Xèo Chu chia sẻ.