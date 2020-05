Đại dịch Covid-19: Hơn 1,6 triệu người Mỹ nhiễm virus, Brazil vươn lên xếp thứ 2 toàn cầu

Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ đã tăng thêm 20.522 trường hợp nhiễm virus corona gây dịch Covid-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 1.600.481. Song song đó, số ca tử vong cũng đã tăng thêm 1.089 người, nâng tổng số người chết tại đây lên 95.921.

Hôm 22.5, Tổng thống Donald Trump kêu gọi các tiểu bang Mỹ cho phép mở lại những nơi thờ cúng đã bị đóng cửa do dịch Covid-19 vào cuối tuần này, và cảnh báo ông sẽ vượt quyền các thống đốc nào không làm như vậy. Ông Trump tuyên bố rằng những nơi thờ cúng như nhà thờ, giáo đường và nhà thờ Hồi giáo, đang cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân và do đó nên được mở càng sớm càng tốt. Hiệp hội Thống đốc Quốc gia từ chối bình luận.

Ông Trump luôn tranh luận trong suốt đại dịch về việc liệu ông hay các thống đốc có nhiều quyền lực hơn để thực hiện các biện pháp liên quan đến sự lây lan của virus. Robert Chesney, giáo sư tại Đại học Luật Texas, nói “Ông ấy không có thẩm quyền để làm điều này. Các thống đốc hoàn toàn không phải là cấp dưới của tổng thống.”

Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên lực lượng đặc nhiệm virus corona của Nhà Trắng, khuyến khích những người theo đạo, đặc biệt dễ bị nhiễm virus, không đi hoặc chờ đợi quá lâu để tham dự các dịch vụ. Hướng dẫn mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cũng khuyến khích nhóm người này chỉ nên cúi đầu hoặc vẫy tay thay vì bắt tay, ôm hoặc hôn.

Số ca mắc và tử vong vì Covid-19 thực sự có khả năng cao hơn con số thực tế, vì quốc gia có nền kinh tế hàng đầu của Mỹ Latinh đã chậm tiến hành xét nghiệm người dân.

Trong ngày 22.5, Nga đã ghi nhận 150 trường hợp tử vong mới vì virus corona gây dịch Covid-19 trong 24 giờ qua, mức tăng hằng ngày kỷ lục, nâng tổng số người chết chính thức trên toàn quốc lên 3.249. Trung tâm ứng phó khủng hoảng virus corona của Nga cũng đã báo cáo có thêm 8.894 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên tới 326.448.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết ông dự đoán số trường hợp sẽ cao hơn nhiều vào tháng 5 so với tháng 4. Nhưng hiện dữ liệu tại Nga vẫn thấp hơn nhiều so với nhiều nước châu Âu khác khiến các bên nổ ra một cuộc tranh luận, tuy nhiên, Nga luôn bảo vệ cách kiểm đếm của mình.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý hôm 22.5 cho biết nước này ghi nhận 130 trường hợp tử vong mới do dịch Covid-19 so với con số 156 của ngày trước đó, trong khi số lượng các trường hợp nhiễm mới hằng ngày tăng nhẹ, lên 652 so với mức tăng 642 hôm 21.5.