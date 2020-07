Đại dịch Covid-19: Mỹ vượt mốc 3 triệu ca nhiễm, tổng thống Brazil uống thuốc chống sốt rét

Ông Trump cáo buộc đảng Dân chủ muốn giữ trường học đóng cửa vì lý do chính trị và đe dọa sẽ cắt tài trợ cho các trường nếu không mở cửa vào mùa thu. Trong khi đó, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cùng ngày cho biết rằng ông Trump không có thẩm quyền quyết định khi nào các trường học mở cửa trở lại. “Việc mở lại trường học là quyết định của các bang, theo từng giai đoạn... Chúng tôi sẽ mở lại nếu đủ an toàn.”