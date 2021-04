Đáng sợ chế tạo súng bằng máy in 3D

Theo thông cáo của lực lượng cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha, thiết bị in 3D được trang bị trong cơ sở này có thể sản xuất nòng súng chỉ trong 2 phút.

Máy in súng 3D được cảnh sát Tây Ban Nha phát hiện trong một chiến dịch đột kích.

Tại địa điểm này, cảnh sát còn phát hiện sách hướng dẫn khủng bố, chiến tranh du kích đô thị và cách chế tạo chất nổ tại nhà bằng máy in 3D, cũng như tài liệu về chủ nghĩa da trắng tối thượng và một bao súng lục mang phù hiệu của quân đội Đức trong Thế chiến Thứ 2.

Ngoài ra, đội chó đặc biệt thuộc nhóm phá bom TEDAX của cảnh sát Tây Ban Nha cũng phát hiện chất hóa học được dùng để làm chất nổ. Một người bị bắt trong chiến dịch này.

Cảnh sát nhấn mạnh máy in vũ khí 3D là mối đe dọa mới xuất hiện trong các đường dây buôn bán vũ khí bất hợp pháp ở châu Âu . Một người Do Thái đã sử dụng súng làm từ máy in 3D trong vụ tấn công khủng bố ở Đức hồi tháng 10.2019