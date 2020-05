Hơn 3,25 triệu người nhiễm và 233.000 người tử vong vì Covid-19

Cũng theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, đến sáng 1.5, Mỹ đã ghi nhận hơn 1.068.696 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 62.906 ca tử vong - cao nhất thế giới.

Số người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ hiện đã vượt qua con số do Tổng thống Donald Trump dự đoán trước đó. Hồi đầu tháng 4, ông Trump dự đoán 60.000 người Mỹ sẽ tử vong trong đợt bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên tại Mỹ. Tuần này, Nhà Trắng công bố biểu đồ dự đoán đến ngày 4.8 sẽ có hơn 74.000 người chết vì Covid-19 tại Mỹ.

Thi thể người chết ở New York bị trữ trong các xe tải không đông lạnh.

New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, trong vòng 24 giờ qua ghi nhận thêm 306 ca tử vong vì Covid-19. Tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại New York đến nay là 18.321 ca. New York đã ghi nhận 304.372 ca nhiễm Covid-19.