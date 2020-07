Hồng Kông chứng kiến những vụ bắt giữ đầu tiên theo luật an ninh mới

Hôm 1.7, những vụ bắt giữ đầu tiên theo luật an ninh vừa có hiệu lực tại Hồng Kông đã được tiến hành. Vụ bắt giữ đầu tiên, theo hình ảnh được cảnh sát đăng trên mạng Twitter, là một người đàn ông mang theo lá cờ có dòng chữ “Độc lập cho Hồng Kông”.

Hàng ngàn người tiếp tục xuống đường phản đối luật an ninh. Vòi rồng được triển khai, và cảnh sát chống bạo động đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Cảnh sát đã bắt hơn 370 người với lý do tụ tập bất hợp pháp, gây cản trở, sở hữu vũ khí và vi phạm luật an ninh.