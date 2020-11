Khủng hoảng ngầm: số người thiệt mạng trong trại tạm giam tăng vọt tại Mỹ

Khoảnh khắc cuối cùng của ông được ghi lại trong video chưa từng công bố trước đây.

Hill được dẫn đến trạm y tế trong trại, nhưng không được điều trị gì. Thay vào đó, ông bị đưa đến một buồng biệt giam và bị bỏ một mình trong vòng 46 phút trước khi ông chết.

“Với những người đã làm điều đó với con trai tôi. Không có gì phải nghi ngờ nữa, không có gì phải ngần ngừ,” bà Betty Hill, mẹ của nạn nhân Harvey Hill chia sẻ.

“Chẳng có chút tình cảm nào hết. Ý tôi là, chúng tôi phải làm quen với cuộc sống vắng mặt anh Hill. Nhưng phải hình dung anh ấy đã thật sự phải trải qua những gì. Anh ấy biết mình sắp chết, và không một ai ở đó để giúp anh ấy. Không một ai muốn giúp anh ấy. Vì lẽ ra họ đã có thể giúp nhưng họ lại không làm,” Katrina Nettle, em gái của nạn nhân Harvey Hill cho biết.

“Harvey Hill có thể đã dễ dàng bị quên lãng, như một con số thống kê lẻ loi trong số người chết đang gia tăng tại các trại tạm giam Mỹ. Nhưng cái chết của ông hướng chú ý đến những vấn đề nhức nhối tại các nhà tù Mỹ. Giám sát lỏng lẻo, y tế kém, và kinh phí ít ỏi đã góp phần vào việc gia tăng liên tục số người tử vong ở trại tạm giam,” theo bà Linda So, phóng viên Reuters.

Harvey Hill là một trong số đó.

Bà cũng cho biết: “Không có một câu hỏi cơ bản nào cần đến câu trả lời hơn là câu hỏi về cơ sở vật chất của một trại giam an toàn ra sao? nguy hiểm thế nào?. Và chúng ta vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi đó. Chúng ta không biết mức độ bạo lực tại đó như thế nào. Đã có bao nhiêu cái chết xảy ra tại đó. Vấn đề y tế nào mà họ đang gặp phải. Thông tin cơ bản mà chúng ta còn thiếu về chuyện gì đang xảy ra tại các nhà tù ở nước ta. Chúng ta cần một hệ thống cho phép so sánh cơ sở vật chất từ trước đến giờ, nhờ đó chúng ta có thể trả lời các câu hỏi về sự mức độ an toàn, mức độ nguy hiểm trong một nhà tù cụ thể, và những giải pháp có thể làm để cải thiện tình hình.”