Cà Mau: Khởi tố vụ án đánh bảo vệ bệnh viện chỉ vì nhắc đeo khẩu trang

Ngày 19.10, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ 3 anh em ruột đánh bảo vệ bị thương khi bảo vệ nhắc nhở đeo khẩu trang trong lúc vào bệnh viện thăm người thân.

"Sau khi tiếp nhận vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, chỉ đạo cơ quan điều tra khẩn trương đến hiện trường điều tra vụ việc. Vào cuộc điều tra, ngày 16.10 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ để điều tra vụ việc. Đến hôm nay (19.10), thì ra quyết định khởi tố 1 bị can về hành vi "chống người thi hành công vụ"- nguồn tin trên cho biết thêm.