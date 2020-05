Mỹ, Nga dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm Covid-19

Đến sáng 13.5, Mỹ đã ghi nhận 1.367.927 triệu ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 82.246 ca tử vong. New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, trong ngày 12.5, đã ghi nhận thêm 195 ca tử vong vì Covid-19. Đến nay, New York đã ghi nhận hơn 26.195 ca tử vong vì Covid-19.

Dù số ca nhiễm và số người chết vì Covid-19 tại Mỹ tiếp tục tăng, Tổng thống Donald Trump hôm qua cáo buộc các thống đốc thuộc đảng Dân chủ “hành động chậm” trong việc nới lỏng các biện pháp hạn chế tiếp xúc và cho phép các cơ sở kinh doanh hoạt động trở lại. Đài CNN ngày 13.5 dẫn lời chuyên gia Anthony Fauci thuộc tổ công tác phòng chống Covid-19 tại Nhà Trắng cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng nếu các bang mở cửa lại quá sớm.

Bác sĩ Anthony Fauci điều trần trực tuyến trước Quốc hội Mỹ. Reuters

Điều trần trực tuyến với các thượng nghị sĩ vào ngày 12.5 (giờ địa phương), bác sĩ Fauci kêu gọi các bang chỉ nên nới lỏng quy định người dân ở nhà phòng chống Covid-19 nếu có đủ năng lực xử lý nếu các ca lây nhiễm gia tăng trở lại. Bên cạnh đó, chuyên gia dịch tễ kỳ cựu này cho rằng khó có vắc xin ngừa Covid-19 vào thời điểm học sinh quay lại trường vào cuối tháng 8, dù ông lạc quan về việc sẽ có vắc xin trong 1-2 năm tới.

Người dân Mỹ đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19. Reuters

Trong khi đó, Viện Đo lường và Đánh giá sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington vừa điều chỉnh dự báo về số ca tử vong do Covid-19 tại Mỹ lên 147.000 người tính đến đầu tháng 8, tăng 10.000 so với dự báo trước đó. Các nhà nghiên cứu cho biết dự báo được điều chỉnh do nhiều bang đang nới lỏng các quy định về phòng chống dịch.

Theo Reuters, số người tử vong vì bệnh Covid-19 trong vòng 24 giờ qua tại Ý tăng thêm 172 người, theo Reuters. Như vậy, đã có 30.911 người tử vong vì Covid-19 tại Ý. Số người bị nhiễm Covid-19 tại Ý đến sáng 13.5 là 221.216 người, tăng 1.402 ca trong vòng 24 giờ qua. Số bệnh nhân Covid-19 đang phải điều trị tích cực tại Ý đến nay là 952 người. Con số này đã liên tục giảm trong nhiều ngày qua. Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý cho biết đã có 1,742 triệu người Ý được xét nghiệm Covid-19 trong tổng dân số khoảng 60 triệu người.

Số ca nhiễm Covid-19 và ca tử vong mới tại Ý đã giảm trong nhiều ngày qua. Reuters

Trong vòng 24 giờ qua, Pháp ghi nhận thêm 348 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này tại Pháp lên 26.991. Như vậy, Pháp là đã vượt qua Tây Ban Nha, trở thành quốc gia ghi nhận thiệt hại nhân mạng vì Covid-19 cao thứ 4 thế giới sau Mỹ, Anh và Ý.

Theo Reuters, khi chính phủ Pháp vừa bắt đầu dỡ bỏ dần lệnh phong tỏa toàn quốc kéo dài gần 2 tháng qua, Bộ Y tế nước này cho hay số ca Covid-19 tử vong trong ngày 11.5 tăng gần gấp 4 lần và số ca nhiễm mới tăng hơn gấp đôi so với ngày trước đó. Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định sẵn sàng công bố lại các lệnh hạn chế chống dịch Covid-19 nếu cần thiết.

Học sinh Pháp đi học trở lại sau khi nước này nới lỏng lệnh phong tỏa. Reuters

Đến sáng 13.5, Anh đã ghi nhận 227.740 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 32.769 ca tử vong. Theo các nhà khoa học từng cảnh báo việc nới lỏng các lệnh hạn chế quá nhanh tại Anh có thể đẩy số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này lên 73.000 ca trong năm 2020, 8 triệu người đã có sẵn bệnh nền nêu được loại trừ khỏi kế hoạch đưa quốc gia này trở lại trạng thái bình thường hậu đại dịch Covid-19.

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học London hôm 13.5 công bố nghiên cứu trên tạp chí khoa học Lancet cảnh báo có khoảng 20% dân số Anh mắc một hoặc nhiều căn bệnh nguy hiểm như tiểu đường, béo phì và các bệnh tim mạch.

Anh cũng nằm trong số các quốc gia châu Âu đang dần mở cửa kinh tế, nới lỏng lệnh hạn chế chống dịch Covid-19. Reuters

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm qua 12.5 thông báo có thêm 27 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 11.5, đánh dấu ngày thứ 5 liên tiếp số ca nhiễm mới/ngày ở mức 2 con số sau khi ca nhiễm đầu tiên tại các quán bar ở quận giải trí Itaewon thuộc Seoul được xác nhận hôm 2.5.

Hàn Quốc sát khuẩn một quán bar tại khu vực Itaewon. Reuters

Tính đến chiều 12.5, số ca nhiễm Covid-19 liên quan đến Itaewon đã tăng lên 102, khiến nơi đây trở thành ổ dịch lớn nhất ở Seoul, theo Yonhap. Làn sóng lây nhiễm thứ hai ập đến không lâu sau khi chính phủ Hàn Quốc kiểm soát được dịch và bắt đầu nới lỏng biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội, dần mở cửa trường học, doanh nghiệp. Theo diễn biến mới, Hàn Quốc thông báo lùi ngày mở lại trường học thêm một tuần.