Mỹ sẽ mạnh tay trừng phạt người ủng hộ luật an ninh Hồng Kông?

Dự luật tự trị Hồng Kông áp trừng phạt bắt buộc đối với những cá nhân hay doanh nghiệp ủng hộ nỗ lực của Bắc Kinh, bao gồm cả những ngân hàng làm việc với người được cho là ủng hộ luật an ninh của Trung Quốc. Lệnh trừng phạt bao gồm khả năng ngừng hợp tác với công ty Mỹ hoặc hạn chế việc tiếp cận các giao dịch bằng đồng đô la Mỹ.

Trung Quốc cho rằng luật an ninh dành cho đặc khu được thiết kế để ngăn chặn sự ly khai, lật đổ và can thiệp từ bên ngoài với Hồng Kông. Trong khi đó giới chỉ trích cáo buộc luật này sẽ làm lung lay sự tự trị của Hồng Kông. Nhiều cuộc biểu tình phản đối đã nổ ra sau khi quốc hội Trung Quốc thông qua luật an ninh cho đặc khu Hồng Kông trong phiên họp cuối tháng 5.