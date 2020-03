New York lo lắng giữa dịch Covid-19: 'Cần 30.000 máy thở, chính phủ chỉ gửi 400'

Ông Andrew Cuomo cũng đề nghị chính phủ liên bang can thiệp và trợ giúp New York - tâm dịch của đợt bùng phát Covid-19 ở Mỹ:

"Chính phủ liên bang nên ưu tiên các nguồn lực . Hãy nhìn vấn đề tại các nơi khác trên toàn quốc. California có 2.800 ca, New York có 25.000 ca. 25.000 ca là gấp 10 lần so với vấn đề đang xảy ra ở California. Chúng ta cần chính phủ trợ giúp, và cần ngay bây giờ".

Người dân New York đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19. Reuters

Một mối lo cụ thể là số lượng máy thở tại New York, ông Cuomo nói chính phủ ông Trump chưa gửi đủ máy thở.

Ông Cuomo chỉ trích: "FEMA đã gửi đến 400 máy thở. 400? Tôi cần đến 30.000 máy thở. Gửi được 400 máy thở mà lại muốn được khen ngợi à. Tôi làm gì với cái 400 cái máy thở khi tôi cần đến 30.000 cái. Cứ đi mà chọn 26.000 người có thể sẽ chết vì chỉ gửi có 400 máy thở thôi".

Máy thở cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 được giao đến New York City. Reuters

Hôm 23.3, tại Nhà Trắng, đội ngũ phản ứng dịch Covid-19 của ông Trump khẳng định đã biết quy mô khủng hoảng của New York:

"Khu vực đô thị New York gồm New Jersey, New York City và các khu vực ở Long Island có tỷ lệ tấn công gần như là 1/1.000... Rõ ràng là virus đã lan truyền tại đó trong vài tuần mới có thể thâm nhập vào cộng đồng ở mức độ như vậy".

Nhưng ông Trump đang cân nhắc ý tưởng sớm mở cửa nền kinh tế, cho rằng phản ứng đã bị thổi phồng: "Hãy nhìn tai nạn giao thông đi, con số cao hơn nhiều so với điều chúng ta đang nói tới, đâu có nghĩa là đi bảo mọi người đừng lái xe nữa. Nên là, chúng ta phải làm nhiều thứ để đất nước mở cửa".

Tổng thống Donald Trump cho rằng phản ứng với dịch Covid-19 đã bị thổi phồng. Reuters

Nhưng ông Cuomo, dù đồng ý rằng kinh tế phải tiếp tục chuyển động, lại cho rằng rủi ro hiện đang là cao quá mức chấp nhận.

Ông Cuomo nói: "Mẹ tôi đâu phải là vật hy sinh. Mẹ các bạn cũng vậy. Anh chị em chúng ta cũng không thể đem ra mà hy sinh được, và chúng ta không nên đặt vấn đề tiền bạc lên trên mạng sống con người".