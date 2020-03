Ngành công nghiệp phim ảnh toàn cầu 'thất bát' vì dịch Covid-19

Hiệu ứng toàn cầu của sự bùng phát dịch Covid-19 do virus corona gây ra nghe quen thuộc như motif của một bộ phim Hollywood, nhưng ngành công nghiệp điện ảnh đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng thực sự tại các phòng vé.

Nhà hát Imperial tại Quảng trường Times ở thành phố New York (Mỹ) phải tạm đóng cửa do sự bùng phát của dịch Covid-19

Các hãng phim đã quyết định rằng mọi kế hoạch vẫn phải được tiếp tục, mặc dù điều đó có nghĩa là “Mulan” sẽ phải bỏ qua thị trường Trung Quốc béo bở. Đó sẽ là một tổn thất lớn, đặc biệt khi cốt truyện của phim thể hiện nền văn hóa Trung Quốc.

Một ngoại lệ trong việc dời ngày phát hành dự kiến là bộ phim hành động điệp viên 007 - James Bond “ No Time to Die ”, được dời từ tháng 4 sang tháng 11. Tuy nhiên, cuối tuần vừa qua, doanh thu bán vé tại Bắc Mỹ - thị trường lớn nhất thế giới, đã tăng 1,2% so với một tuần trước đó, lên 100 triệu USD, theo công ty Comscore.