Người hầu Nữ hoàng Anh nhiễm Covid-19

Cả thế giới dần chìm sâu hơn vào khủng hoảng do đại dịch Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra. Tất cả chúng ta đều đối mặt với những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng đối mặt với dịch bệnh, lại có một điều khá rõ ràng: người lớn tuổi đang gặp nguy khốn vì Covid-19. Đây cũng có thể là một trong những lý do khiến Ý trở thành quốc gia có thương vong nhân mạng tồi tệ nhất đại dịch lần này.