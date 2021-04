Những lãnh đạo tại vị lâu năm nhất tại châu Phi là ai?

Tổng thống Idriss Deby - Tổng thống nước Cộng hoà Chad

Tổng thống Cộng hoà Chad Idriss Deby đã có 30 năm giữ chức vụ Tổng thống, bắt đầu từ một cuộc nổi dậy vũ trang.

Tuy nhiên, trong 30 năm tại vị, ông Deby đã trải qua một cuộc nội chiến do bất đồng nội bộ và một cuộc đảo chính do các lực lượng an ninh tiến hành.

Tổng thống này có ý định kéo dài thêm nhiệm kỳ của mình trong kỳ bầu cử sắp tới.

Quốc vương Mswati III - Vua của Vương quốc eSwatini

Quốc vương Mswati III đã là vua của Vương quốc eSwatini từ năm 1986, sau khi vua cha Sobhuza qua đời. Đến nay, ông đã trị vì và lãnh đạo Vương quốc được gần 35 năm.

Các đảng phái chính trị không được phép hoạt động tại Vương quốc eSwatini, trước đây có tên là Swaziland.

Tổng thống Yoweri Museveni - Tổng thống nước Cộng hoà Uganda

Ông Museveni đã nắm giữ chức vụ Tổng thống trong hơn 35 năm, kể từ năm 1986. Trong các nhiệm kỳ của mình, ông đã mang lại sự ổn định và tăng trưởng kinh tế cho một đất nước trải qua nhiều thập kỷ của nổi loạn và nội chiến.

Hiến pháp nước này đã thay đổi 2 lần để ông Museveni tiếp tục giữ quyền hành, lãnh đạo đất nước.

Lần đầu tiên, vào năm 2005, Hiến pháp Uganda quyết định bãi bỏ luật giới hạn lãnh đạo 2 nhiệm kỳ. Lần thứ hai, Hiến pháp bỏ luật giới hạn lãnh đạo 75 tuổi vào năm 2017.

Tổng thống Denis Sassou Nguesso - Tổng thống nước Cộng hoà Congo

Tổng thống Denis Nguesso đã tại nhiệm vị trí Tổng thống trong 38 năm. Ông Sassou đã thất bại trong kỳ bầu cử đa đảng đầu tiên vào năm 1992. Tuy nhiên, sau cuộc nội chiến, ông đã giành lại được quyền lực.

Tổng thống Paul Biya - Tổng thống nước Cộng hoà Cameroon

Ông Biya đã tiếp quản chức vụ Tổng thống vào năm 1982 sau khi nắm giữ chức vụ Thủ tướng nước Cộng hoà Cameroon.

Từ năm 1992 cho đến nay, ông đã có hơn 38 năm giữ chức vụ Tổng thống, và đã giành chiến thắng ở cả 5 kỳ bầu cử đa đảng. Tuy nhiên, các phe đối lập cho rằng những kết quả bầu cử trên có gian lận

Tổng thống Teodoro Obiang - Tổng thống nước Cộng hoà Guinea Xích Đạo

Cho đến nay, Tổng thống Obiang đã giữ chức vụ lãnh đạo đất nước trong hơn 41 năm.