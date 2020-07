Ông Trump nhận chỉ trích vì triển khai đặc vụ liên bang xử lý biểu tình ở địa phương

Thống đốc bang Oregon và thị trưởng thành phố Portland lên án chính quyền liên bang lạm dụng quyền lực. Tiểu bang này đã nộp đơn kiện các cơ quan liên quan.

Trả lời phỏng vấn từ đài Fox News, ông Trump lên án tình trạng bạo lực gia tăng tại nhiều thành phố như Chicago và New York là vì "đây là những thành phố do phe Dân chủ điều hành, họ được kích động bởi tự do. Một cách ngu ngốc".