Phủ vắc xin trên 80%, Singapore vẫn từ bỏ chiến lược 'zero Covid-19'

Đất nước với 5,7 triệu dân này trong thời gian qua cũng rất thành công trong chống dịch Covid-19 với chiến lược "zero Covid-19" nhằm diệt tận gốc virus chứ không chỉ ngăn lây nhiễm rộng. Tuy nhiên Thủ tướng Lý Hiển Long vừa tuyên bố Singapore “sẽ sống chung với virus", đánh dấu một thay đổi lớn.

Strait Times dẫn lời ông Lý Hiển Long cho biết: “Không còn khả năng đưa số ca nhiễm Covid-19 xuống 0 nữa, dù cho chúng ta có phong tỏa một thời gian dài. Vì vậy, phải chuẩn bị cho viễn cảnh Covid-19 trở thành bệnh đặc hữu như cúm, hay thủy đậu . Thật may là với chương trình tiêm ngừa và các biện pháp phòng ngừa bổ sung, chúng ta có thể sống với virus và tiến đến hồi phục sau Covid-19”.

Thủ tướng Lý Hiển Long cam kết chính phủ ông không từ bỏ chiến lược ngăn chặn Covid-19, chỉ bỏ qua mô hình "xóa sạch Covid-19".

Ông nhấn mạnh: “Có thể chúng ta thỉnh thoảng sẽ phải rà thắng một chút, nhưng chúng ta muốn tránh việc đạp thắng gấp. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng ta sẽ đi từng bước một. Không đi một bước thật lớn như nhiều quốc gia khác, nhưng thận trọng và từ từ, cảm nhận con đường tiếp theo".

“Bước đi lớn” mà ông nhắc đến có thể là để đề cập đến những quốc gia như Anh . Anh đã tổ chức sự kiện “Ngày tự do" hồi tháng 7.2021 khi tất cả các lệnh hạn chế chống Covid-19 được gỡ bỏ. Số ca nhiễm Covid-19 ở Anh đã không còn tăng lên, chủ yếu là vì đa số người dân đã có kháng thể Covid-19 nhờ vắc xin hoặc đã nhiễm bệnh trước đây. Tuy nhiên, Anh vẫn ghi nhận đến khoảng 25.000 ca mỗi ngày.

"Với tử tế và nụ cười sau khẩu trang": nữ thủ tướng New Zealand động viên người dân chống Covid-19

New Zealand đã sống bình thường trong phần lớn năm 2021, nhưng chỉ sau khi phát hiện 1 ca nhiễm mới trong tháng 8 đã bắt đầu áp dụng lại giãn cách xã hội . Mới đây, Thủ tướng Jacinda Ardern thông báo các lệnh hạn chế mức độ 4 của New Zealand sẽ kéo dài đến ít nhất là giữa tháng 9.2021. Chiến lược tại New Zealand sẽ cho thấy liệu quốc gia này có thể dập tắt biến thể Delta nhờ việc truy vết liên hệ quyết liệt hay không.