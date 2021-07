Sách trắng quốc phòng Nhật Bản nhắc đến Đài Loan, Trung Quốc phản ứng

Ông Triệu còn nhấn mạnh Đài Loan hoàn toàn là chuyện nội bộ của Trung Quốc. “Trung Quốc không cho phép bất kỳ nước nào can thiệp vào vấn đề Đài Loan”. Ông nói rằng sách trắng quốc phòng của Nhật thổi phồng mối đe dọa từ Trung Quốc và cực kỳ vô trách nhiệm.

Trong khi đó, phát ngôn viên Cơ quan Đối ngoại Đài Loan Âu Giang An cùng ngày đánh giá cao về Nhật vì “mức độ quan tâm cao của nước này về an ninh ở eo biển Đài Loan ”. Bà Âu khẳng định Nhật xem Đài Loan là một đối tác quan trọng, chia sẻ khái niệm cơ bản về tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền cũng như trao đổi nhân sự và kinh tế, theo South China Morning Post.