Tàu chiến Đức sẽ đi qua Biển Đông mang thông điệp gì?

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh: “Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, thương mại hợp pháp không bị cản trở, tự do hàng hải và việc sử dụng hợp pháp vùng biển. Chúng tôi hoan nghênh việc Đức ủng hộ trật tự thế giới dựa trên pháp luật tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cộng đồng quốc tế có vai trò then chốt trong việc duy trì một trật tự hàng hải rộng mở”.

Mới đây, Pháp cũng đã điều một tàu ngầm hạt nhân tấn công và tàu chiến tuần tra Biển Đông để nhấn mạnh tự do hàng hải.

Trong khi đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các nước có tự do hàng hải và hàng không tại vùng biển theo luật quốc tế, nhưng nói thêm rằng “họ không thể lấy đó làm lý do phá hoại chủ quyền và an ninh của các quốc gia ven bờ”.