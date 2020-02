Thế giới đã chống chọi với vi rút corona như thế nào?

Giám sát

Trung Quốc đang theo dõi các cá nhân rời Vũ Hán trước khi lệnh cách ly được ban bố.

Tân Hoa Xã đưa tin nhà chức trách Bắc Kinh yêu cầu các cá nhân từ nơi khác đến Vũ Hán ở nhà trong vòng 2 tuần, tự đo nhiệt độ và kiểm tra sức khỏe khi ho hay bị sốt.

Tuy nhiên việc thiếu bộ dụng cụ xét nghiệm và thiếu nhân viên y tế khiến hệ thống chăm sóc quá tải cản trở nỗ lực theo dõi số lượng người mang mầm bệnh.

Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc - tâm dịch viêm phổi do vi rút corona gây ra bị cách ly. Reuters

Theo dấu liên hệ

Khi một ca nhiễm mới được phát hiện, bệnh nhân sẽ bị cô lập trong bệnh viện để ngăn lây lan mầm bệnh. Nhân viên y tế kiểm tra tiền sử bệnh, tìm cách xác nhận mọi cá nhân có tiếp xúc với bệnh nhân trong vòng 2m khi bắt đầu có triệu chứng.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Trung Quốc đưa các liên hệ thân cận: thành viên gia đình, người sống cùng nhà, đồng nghiệp, người chăm sóc vào diện theo dõi y tế. Họ có thể bị cách ly tại gia và thường xuyên được kiểm tra nhiệt độ. Nếu không có triệu chứng sau 14 ngày, những người này được tự do.

Cô lập

Cô lập là một vấn đề khó vì chưa rõ mức độ hiệu quả, cũng như liệu biện pháp này thực hiện kịp thời hay không.

Các nhà khoa học cho rằng vi rút corona mới lây lan qua đường giọt dịch, khi một người ho dính ra tay hay các bề mặt mà giọt dịch tiếp xúc.

Trung Quốc cho rằng người nhiễm bệnh có thể lây cho người khác dù chưa thể hiện triệu chứng.

Hạn chế đi lại

Đặc khu Hồng Kông tuyên bố lệnh hạn chế du lịch với các du khách đến từ Trung Quốc đại lục. Singapore, Philippines và New Zealand cấm toàn bộ du khách Trung Quốc. Hàn Quốc, Iraq, Indonesia ban bố lệnh hạn chế du lịch.

Nhiều hãng hàng không trong đó có Delta, United American Airlines, British Airways, Air France và Deutsche Lufthansa AG giảm số chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc, và sẵn sàng ngưng đường bay Trung Quốc trong thời gian dài.

Cách ly

Chính quyền Trung Quốc phong tỏa, cách ly Vũ Hán và nhiều thành phố khác trong khu vực. Nhưng Thị trưởng Vũ Hán nói có khoảng 5 triệu cư dân rời khỏi đây trước lệnh cách ly ngày 23.1.

Nhiều nước buộc công dân trở về nước từ Vũ Hán, Trung Quốc cách ly trong vòng 2 tuần.

Nhưng giới chức y tế cảnh báo biện pháp cách ly chỉ mang tính chất hạn chế vào thời hiện đại.

Người Trung Quốc xếp hàng mua khẩu trang phòng chống vi rút corona. Reuters

Xét nghiệm

Trung Quốc đã giải được trình tự gien của vi rút 2019-nCoV chỉ vài ngày sau khi dịch viêm phổi bùng phát. Ngày 10.1, Trung Quốc công bố toàn bộ thông tin lên các nguồn dữ liệu của giới nghiên cứu. Nhờ vậy, Thái Lan và Nhật Bản nhanh chóng xác nhận những ca nhiễm ngoài Trung Quốc đầu tiên.

Trung Quốc tuyên bố đã phát triển 2 bộ phát hiện vi rút corona mới trong ngày 28.1. Một trong số đó có thể ra kết quả trong chưa đầy 15 phút.

Vắc xin và thuốc

Các loại thuốc chống vi rút có tác dụng kiểm soát các chủng vi rút corona khác đang được thử nghiệm xem có thể chữa trị các bệnh nhân nhiễm vi rút 2019-nCoV hay không.

Nhiều công ty hóa dược như Moderna Inc. and Novavax Inc. cho biết đang nghiên cứu vắc xin chống vi rút corona. Giới chức y tế cho biết loại vắc xin đầu tiên có thể thử nghiệm lâm sàng trong khoảng 3 tháng nữa.