Tổ chức khủng bố ISIS-K vừa đánh bom liều chết nhắm vào quân Mỹ tại Kabul là ai?

Đúng như tên gọi, tổ chức Nhà nước Hồi giáo Khorasan ISIS-K (hay IS-K) cam kết trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), hoạt động chủ yếu ở tỉnh Khorasan, phía đông Afghanistan. Khi IS nhanh chóng chiếm được nhiều lãnh thổ ở Iraq và Syria vào năm 2015, IS xem ISIS-K là thanh kiếm của tổ chức này trong các cuộc chinh phạt trong tương lai ở khu vực Nam và Trung Á.