Tòa án buộc chính quyền Brazil tiếp tục công khai số liệu Covid-19

Vào ngày 9.6, Brazil đã cung cấp lại dữ liệu chi tiết về dịch Covid-19 trên trang web quốc gia sau khi gỡ bỏ vào cuối tuần qua. Chính phủ buộc phải thực hiện việc này sau khi Tòa án Tối cao Brazil ra phán quyết rằng toàn bộ thông tin phải được khôi phục.

Các nhà phê bình cho rằng chính phủ đang che giấu mức độ nghiêm trọng của vụ dịch Covid-19 do virus corona gây ra. Brazil hiện đang đứng thứ 2 thế giới về số trường hợp nhiễm virus. Trước đó, trong ngày 8.6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi chính phủ Brazil minh bạch với công dân của mình. “Họ cần hiểu những gì đang xảy ra, họ cần hiểu virus ở đâu, họ cần biết các rủi ro để mà phòng tránh.”

“Có lý do khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khỏi WHO , khiến ông ấy ngừng đóng góp cho WHO. Brazil sẽ nghĩ về điều này ngay khi vấn đề này xảy ra với đại dịch, để nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên rời đi hay không, bởi vì WHO không còn truyền cảm hứng cho sự tự tin cho chúng ta.”