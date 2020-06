WHO vẫn muốn giữ mối giao hảo với Mỹ dù Tổng thống Trump quyết 'ra đi'

Hôm 1.6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã ca ngợi đóng góp “to lớn” của Mỹ cho y tế toàn cầu và thúc giục hai bên tiếp tục mối quan hệ tốt đẹp bất chấp quyết định rời khỏi tổ chức của Tổng thống Donald Trump.

Ông nói “Thế giới từ lâu đã được hưởng lợi từ sự tham gia hợp tác mạnh mẽ với chính phủ và người dân Mỹ. Các đóng góp to lớn của chính phủ và người dân Mỹ cho y tế toàn cầu trong nhiều thập niên qua là vô cùng to lớn và nó đã tạo ra sự khác biệt đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới. WHO vẫn mong muốn rằng sự hợp tác đó sẽ được tiếp tục.”