Tổng thống Trump tin virus corona bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán

Ông Trump từ chối đưa ra bằng chứng nhưng thông báo Mỹ đang tích cực điều tra về virus corona, thông qua các nhà khoa học, lực lượng tình báo lẫn các kênh khác, theo tờ The Guardian.

“Chúng ta sẽ biết được trong tương lai không quá xa. Tuy nhiên, bất kể đó là do họ phạm sai lầm hay có ai đó đã làm có chủ đích, chuyện tồi tệ đã xảy ra”, Tổng thống Trump nói.

Ngay trước đó, cộng đồng tình báo Mỹ tuyên bố thống nhất với ý kiến được giới khoa học đồng thuận rộng rãi là virus corona chủng mới “không phải do con người tạo ra hay được chỉnh sửa gien”, dù bệnh này bắt nguồn tại Trung Quốc.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói virus corona chủng mới có nguồn gốc ở Vũ Hán nhưng chưa thể xác định phát ra từ WIV, khu chợ hay nơi nào khác vì chính quyền Trung Quốc vẫn chưa chấp nhận để Mỹ xác minh những thông tin này.

Cũng trong hôm qua, Đài Sky News dẫn lời ông Gauden Galea, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Trung Quốc, cho biết nước này đang tiến hành các cuộc điều tra về nguồn gốc Covid-19 nhưng đến nay vẫn không cho phép WHO tham gia dù WHO nhiều lần đề nghị.