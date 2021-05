Tử vong cao vì Covid-19, người dân Brazil vẫn kén chọn vắc xin Covid-19

Brazil bắt đầu tiêm chủng vắc xin Pfizer từ ngày 4.5. Sau khi nghe thông tin về vấn đề máu đông liên quan vắc xin AstraZeneca , nhiều người tại đây chọn Pfizer để chích ngừa.

Marco Antonio Pinto, người dân Brazil, chia sẻ: "Thật khủng khiếp, và điều này không phải do những người tiêm vắc xin mà là do chính phủ. Họ đang đùa giỡn với người dân, nghĩ rằng chúng tôi là động vật. Chúng tôi là con người, chúng tôi phải đóng thuế và trả tiền cho rất nhiều chi phí. Tôi đã tìm việc trong hơn 1 năm và tôi không thể chờ đợi tiêm chủng thêm được nữa. Tôi có quyền được hưởng quyền lợi về sức khỏe ở độ tuổi này".

Brazil bắt đầu tiêm chủng vắc xin Pfizer từ ngày 4.5. Reuters Lãnh đạo y tế thành phố Rio de Janeiro cho biết những người đến tiêm ngừa phải dùng loại vắc xin sẵn có và nhấn mạnh rằng tất cả các loại vắc xin đều an toàn.

"Chúng tôi không khuyến nghị mọi người chọn vắc xin mà họ muốn. Nếu có liều tiêm, người đó phù hợp và họ ở độ tuổi thích hợp với bất kỳ loại vắc xin nào, thì tất cả các loại vắc xin đều an toàn, AstraZeneca cũng an toàn như Pfizer và CoronaVac vậy. Chúng là những vắc xin an toàn và chúng tôi khuyên những người đến tiêm chủng nên sẵn sàng sử dụng những loại vắc xin hiện có", ông Daniel Soranz cho biết.

Một người dân Brazil, Gisele Bitencourt Figueiroa, nói rằng: "Đây không phải là vấn đề chọn vắc xin. Đây là lựa chọn y tế. Và ông Soranz cần biết là có rất nhiều người đang nhiễm Covid-19 ."

Hầu hết các mũi tiêm chủng Covid-19 được sử dụng cho đến nay ở Brazil đều là CoronaVac, một loại vắc xin có tỉ lệ hiệu quả ngăn ngừa virus được ghi nhận là chỉ 50,4%.

Nhiều người dân Brazil chỉ chọn Pfizer để tiêm chủng sau khi biết vấn đề máu đông do AstraZeneca gây ra. Reuters Cho đến nay, khoảng 42 triệu liều CoronaVac và 26 triệu liều AstraZeneca đã được chuyển giao cho chương trình tiêm chủng quốc gia.

Không thể nào có 44.000 liều vắc xin, khi cô ấy nói rằng chỉ có vài ba lọ. Tại sao lại công bố con số đó, đừng công bố trên các phương tiện truyền thông và nói rằng có vắc xin. Hãy nói điều đó khi có đủ cho mọi người", Maria Claudina chia sẻ sau khi đến điểm tiêm chủng.