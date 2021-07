Úc bức xúc vì nhóm người 'ích kỷ', 'coi thường' đi biểu tình bất chấp phong tỏa chống Covid-19

Ngày 26.7, bang New South Wales của Úc đã ghi nhận 145 trường hợp nhiễm Covid-19 mới, so với 141 trường hợp một ngày trước đó, hai ngày sau khi hàng nghìn người tụ tập ở thành phố Sydney để phản đối việc phong tỏa phòng dịch

Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian đã lên án những người biểu tình . “Bản thân tôi thực sự thấy bực bội. Nó khiến trái tim tôi tan nát. Hàng triệu triệu người trên khắp tiểu bang đang làm đúng, nên tôi rất buồn khi thấy nhiều người đã coi thường những người dân khác.”

Trong khi đó, Thủ tướng Scott Morrison gọi các cuộc biểu tình là liều lĩnh và tự chuốc lấy thất bại. “Những người biểu tình không chỉ tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm, mà gây rủi ro cho cả những người xung quanh, đặc biệt là cảnh sát, và đó là một hành động ích kỷ.”

Bang New South Wales đang cố gắng kiểm soát một đợt bùng phát bắt đầu vào tháng 6, do biến thể Delta rất dễ lây lan gây ra . Nhưng bất chấp 4 tuần phong tỏa phòng dịch ở Sydney, các con số lây nhiễm vẫn ở mức cao. Giới chức tiểu bang đã chỉ trích chính phủ về việc triển khai vắc xin chậm chạp, do nguồn cung thiếu hụt và khuyến nghị không nhất quán đối với vắc xin của hãng AstraZeneca