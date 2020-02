Vì sao số ca nhiễm virus corona và tử vong trong dịch Covid-19 tăng đột biến?

Hôm 13.2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết đã có thêm 14.840 trường hợp mới nhiễm virus corona chủng mới (nCoV) gây dịch Covid-19 , tức gấp gần 10 lần so với 1 ngày trước đó. Cũng theo ủy ban này, tính đến cuối ngày 12.2 có 242 ca tử vong mới do Covid-19, tăng hơn gấp đôi so với con số chết chóc kỷ lục trong một ngày hôm 10.2 là 103.