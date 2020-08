Phát ngôn viên WHO Tarik Jasarevic phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến của Liên Hiệp Quốc rằng: “Chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với nhà chức trách y tế Nga và tiếp tục thảo luận về khả năng sơ tuyển vắc xin này của WHO. Tuy nhiên, một lần nữa, quá trình sơ tuyển bất kì loại vắc xin nào cũng bao gồm việc xem xét và đánh giá nghiêm ngặt tất cả các dữ liệu an toàn và hiệu quả được yêu cầu".