Nga phản bác những nghi ngờ về vắc xin Covid-19 đầu tiên trên thế giới

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất với số ca mắc Covid-19 đến sáng 12.8 là hơn 5,139 triệu ca và khoảng 164.500 ca tử vong.

Mới đây, Tổng thống Donald Trump công bố hợp đồng trị giá 1,5 tỉ USD với công ty công nghệ sinh học Moderna (Mỹ), đặt hàng trước 100 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Đây là thỏa thuận thứ 6 kể từ tháng 5. Hợp đồng vắc xin mới nâng tổng số tiền cam kết của chính phủ Mỹ đối với Moderna lên 2,48 tỉ USD.

Moderna hợp tác với Viện Y tế Quốc gia Mỹ đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng vắc xin mRNA-1273 trong Giai đoạn 3, với hàng ngàn người tham gia. Giai đoạn 3 là bước cuối cùng trước khi vắc xin được phê chuẩn.

Trước đó, ông Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu của Mỹ về bệnh truyền nhiễm, ước tính các nhà nghiên cứu có thể kết luận vắc xin mRNA-1273 hiệu quả hay không sớm nhất là trước cuối năm nay. Tuy nhiên, ông Trump lạc quan hơn và cho biết ông kỳ vọng Mỹ sẽ có vắc xin trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 3.11.

Trong khi đó, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực Mỹ Latin. Với hơn 3,057 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 103.000 ca tử vong, Brazil là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Trong 24 giờ qua, Brazil ghi nhận 703 ca tử vong và 22.048 ca mắc mới.

Tại Mexico, số ca tử vong vì Covid-19 đến sáng 12.8 đạt mức gần 54.000 ca, tăng 926 ca trong vòng 24 giờ qua. Số ca mắc bệnh tại Mexico là 492.522 ca, tăng hơn 6.600 ca trong vòng 24 giờ qua.

Peru tiếp tục ghi nhận số ca mắc và và ca tử vong vì Covid-19 tăng mạnh. Đến sáng 12.8, Peru đã có tổng cộng gần 500.000 ca nhiễm và hơn 21.000 ca tử vong vì Covid-19. Peru là quốc gia có số ca Covid-19 cao thứ 3 khu vực Mỹ Latin, sau Brazil và Mexcio, cũng như cao thứ 7 toàn cầu.

Hôm qua, 11.8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố bộ y tế nước này đã phê chuẩn vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên trên thế giới, Sputnik V, giữa bối cảnh Nga ghi nhận 895.691 ca mắc Covid-19 và ít nhất 15.103 ca tử vong.

Hãng Sputnik ngày 12.8 đưa tin vắc xin ngừa Covid-19 do Nga vừa công bố là “đơn giản và hiệu quả”, sau khi thông tin về vắc xin này không được truyền thông phương Tây tiếp nhận một cách tích cực. Việc công bố vắc xin đầu tiên thu hút sự chú ý trên toàn cầu vì điều này hứa hẹn chấm dứt số tử vong vì đại dịch và còn mở đường cho việc phục hồi kinh tế.

Sau gần 8 tháng kể từ khi ca mắc Covid-19 đầu tiên được ghi nhận, tia hy vọng đầu tiên xuất hiện khi Nga công bố vắc xin đầu tiên được đăng ký tại nước này.

Theo Sputnik, truyền thông phương Tây tỏ ra ngờ vực về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin , thậm chí nghi ngờ về sự tồn tại của nó. Nhiều bài báo chỉ ra việc thiếu thông tin y khoa công khai từ thử nghiệm lâm sàng, cũng như việc thử nghiệm trên nhóm 76 người là quá ít, nhưng lại không tính đến các chuyên gia tại Viện nghiên cứu Gamaleya tình nguyện thử nghiệm.

Theo bác sĩ Sergei Tsarenko tại Bệnh viện thành phố Moscow số 52, vắc xin của Nga có 2 thành phần, gồm virus adeno đóng vai trò “chuyên chở”, mang theo thành phần thứ 2 là bộ gien của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây Covid-19 đóng vai trò “trạm quỹ đạo”. Cơ thể tạo khả năng đề kháng với cả 2 thành phần trên, nhưng chỉ trong thời gian ngắn nên cần tiêm thêm liều thứ 2.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết vắc xin ngừa Covid-19 do Nga phát triển cần được kiểm tra nhiều khâu để được WHO cấp phép xuất khẩu.

Theo WHO, vắc xin để được cấp phép theo tiêu chuẩn của WHO cần trải qua quá trình kiểm tra và đánh giá nghiêm ngặt toàn bộ dữ liệu về tính an toàn và độ hiệu quả trong quá trình thử nghiệm lâm sàng.